Atšķirībā no glikozes fruktozi tiešā veidā nemetabolizē vēža šūnas, tā vietā aknas to pārstrādā, pārveidojot lipīdos, kas pēc tā kļūst par šūnu membrānu būvmateriāliem. Šis process sekmē vēža šūnu augšanu, nodrošinot tās ar nepieciešamajām vielām.
Metabolomika ir mazo molekulu analīzes metode nolūkā izsekot tos ceļus, pa kuriem fruktoze ietekmē organismu. Pētnieki tādējādi izpētījuši dzīvnieku modeļu vielu kustību audos un šūnās, salīdzinot izmaiņas metabolismā tiem dzīvniekiem, kuri baroti ar augsta fruktozes satura barību. Secināts, ka par fruktozes metabolisma rezultātu aknās kļūst lizofosfatidilholīnu (LPC) koncentrācijas palielināšanās asinīs. Šie lipīdi viegli transportējas pa visu organismu, un tos aktīvi uzņem vēža šūnas, kas tos izmanto augšanas un vairošanās nolūkā.
Eksperimentos noskaidrots, ka vēža attīstība tiem dzīvniekiem, kuri saņēmuši barību ar augstu fruktozes saturu, atsevišķos gadījumos mēdz pat divkārt palielināties. Tostarp pašas vēža šūnas nespēja efektīvi metabolizēt fruktozi, ja to deva atsevišķi, proti, šīs attīstības paātrinājums iestājās tikai saistībā ar fruktozes pārveidošanos aknās.
Pētnieki uzsvēruši, ka atteikšanās no produktiem ar augstu fruktozes saturu var kļūt par pietiekami svarīgu profilaktisko soli onkoloģijas pacientiem.
Tāpat izvirzīta iespējamība, ka jau drīz varētu sākt ražot medikamentus, kas spēj bloķēt metaboliskos ceļus, kuri iesaistīti fruktozes pārveidošanā, un tas katrā ziņā varētu pavērt pilnībā jaunus ceļus vēža ārstēšanā.
