Par 20. gadsimta Latvijas labāko sportistu tika atzīts šķēpmetējs Jānis Lūsis, bet daudzu skatījumā uz viena pakāpiena liekams arī Jānis Krūmiņš. 2,18 metrus garais basketbolists bija galvenais spēks, kaldinot Rīgas "ASK" trīs Eiropas čempionvienību kausus pēc kārtas, četrus PSRS čempiona titulus un trīs olimpiskās sudraba godalgas. Viņš bija tā laika basketbola Vienradzis, kura ceļš sportā ir apbrīnas vērts.

Filmēties aicināja "Mosfiļm"

Puisis agri zaudēja tēvu un augot daudz rūdījās meža, lauku darbos, bet bija tālu no sporta. Raženā auguma dēļ viņu atzina par karadienestam nederīgu, atbildīgie nevarējuši piemeklēt atbilstošu ekipējumu. Pēcāk Krūmiņu sāka lenkt sporta aprindas, vispirms viņš atsaucās vieglatlētu aicinājumam un devās uz treniņu nometni Leselidzē, Gruzijā, taču ar smago bumbu attiecības neesot izveidojušās. Jāņa Krūmiņa gaitas daudz aprakstījušais sporta žurnālistikas leģenda Zigurds Mežavilks vēstījis, ka

