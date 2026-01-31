31. janvārī tiešraidē norisināsies Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa "Supernova" pirmais pusfināls, kurā uz skatuves kāps 12 no kopumā 24 žūrijas izvēlētajiem dalībniekiem. Katrā pusfinālā tiks atlasīti pieci finālisti, kuri turpinās cīņu par uzvaru lielajā finālā.
Ketijas Šēnbergas un Laura Reinika vadītajam konkursam šogad pievienosies arī modele un televīzijas raidījumu vadītāja Māra Sleja, kopā viņi skatītājiem ļaus iepazīt konkursa dalībniekus un tiešraidē pirmo reizi novērtēt dziesmu izpildījumu. Latvijas Radio 5 būs iespējams sekot līdzi konkursa tiešraidēm kopā ar Mārtiņu Pabērzi. Gan pusfinālos, gan finālā vienlīdz nozīmīga būs skatītāju un žūrijas loma – labākie dalībnieki tiks noteikti skatītāju un žūrijas balsojuma kopvērtējumā. Finālā iekļūs desmit dalībnieki.
Uzstāšanās secība pirmajā pusfinālā:
- Antra Stafecka ar dziesmu "Divejāda"
- Tikasha Sakama ar dziesmu "#010126 CODA"
- "Elpo" ar dziesmu "Blakus"
- Agnesse ar dziesmu "Oh My My"
- Emilija ar dziesm "All We Ever Had"
- Blurie ar dziesmu "Lovin’ Always Gets Me Down"
- Aivo Oskis ar dziesmu "Walking Out"
- Daba ar dziesmu "Panic Attack"
- "Kautkaili" ar dziesmu "Te un tagad"
- "De Mantra" ar dziesmu "Let Them"
- "Honey Blue" ar dziesmu "Blue Disco"
- Ivo Grīsniņš-Grīslis ar dziesmu "Home"
Uzstāšanās secība otrajā pusfinālā:
- Jānis Rugājs ar dziesmu "Smoke"
- Paula ar dziesmu "Dejot vien"
- Edvards Strazdiņš ar dziesmu "I Ain’t Got The Guts"
- Kristīne Megija ar dziesmu "Insanity"
- Nolark ar dziesmu "Different Places"
- Miks Galvanovskis ar dziesmu "Cruel Angel"
- Legzdina ar dziesmu "Ribbon"
- "Papīra lidmašīnas" ar dziesmu "You're My Saviour"
- Atvara ar dziesmu "Ēnā"
- Krisy ar dziesmu "Take It"
- Vēstnieks ar dziesmu "Vai tas ir kāds brīnums?"
- Robert Ox ar dziesmu "Ravin’ At The Taj Mahal"
Konkursa "Supernova" pusfināli – 31. janvārī un 7. februārī, savukārt fināls – 14. februārī plkst. 21.10 LTV1 un "Replay.lv", "LSM.lv", kā arī klausāms Latvijas Radio 5.
