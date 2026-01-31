Austrālijas dienvidaustrumus un valsts iekšzemes rajonus pārņēmis spēcīga karstuma vilnis, kas vairākās vietās labojis gan janvāra, gan vispārējos temperatūras rekordus. Atsevišķos reģionos gaisa temperatūra pietuvojusies 50 grādiem pēc Celsija. Meteorologi brīdinājuši, ka karstums daudzviet saglabāsies vēl vairākas dienas.
Jaundienvidvelsas rietumos, Kvīnslendas dienvidrietumos, Dienvidaustrālijā un Viktorijā fiksēti ekstrēmi karstuma rādītāji, tostarp virs 48–49 grādiem. Vairākās pilsētās reģistrētas augstākās temperatūras novērojumu vēsturē. Meteorologi norāda, ka plašā teritorijā vairākas dienas pēc kārtas saglabājas temperatūra virs 40 grādiem, kas ir reta parādība pat Austrālijas iekšzemes rajonos.
Karstums skāris arī apgabalus, kuros līdz šim šādas temperatūras nav bijušas raksturīgas — pirmo reizi gaisa temperatūra virs 30 grādiem fiksēta arī kalnu reģionos Viktorijā un Jaundienvidvelsā. Vienlaikus pieaugusi ugunsbīstamība, un vairākos štatos sākušies mežu ugunsgrēki, kas apdraud apdzīvotas vietas un infrastruktūru.
Atsevišķās teritorijās tūkstošiem mājsaimniecību palikušas bez elektrības karstuma radītās slodzes dēļ.
Ekstrēmais karstums ietekmējis arī ikdienas dzīvi un sporta pasākumus. Melburnā karstuma dēļ ieviesti īpaši drošības pasākumi Austrālijas atklātā tenisa čempionāta laikā — slēgti stadionu jumti, atliktas spēles un būtiski sarucis skatītāju skaits. Iedzīvotāji aicināti uzturēties telpās, izmantot dzesēšanas iespējas un izvairīties no fiziskas slodzes dienas karstākajās stundās.
Austrālijas meteorologi skaidro, ka karstuma vilni veicina karstas gaisa masas, kas izveidojušās valsts rietumos un iestrēgušas virs kontinenta, kā arī atmosfēras procesi Klusā okeāna reģionā. Speciālisti norāda, ka šis ir jau otrais nozīmīgais karstuma vilnis īsā laika posmā, un ilgtermiņa dati liecina —
šādi ekstrēmi notikumi kļūst biežāki un intensīvāki.
Zinātnieki uzsver, ka, lai gan karstuma viļņi Austrālijā nav nekas jauns, taču klimata pārmaiņas palielina to biežumu, ilgumu un intensitāti, padarot šādus notikumus par arvien lielāku risku gan cilvēku veselībai, gan videi un infrastruktūrai.
Aptauja
Kā vērtējat LASI.LV rakstu kvalitāti?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu