Kādreizējais profesionālais sportists un televīzijas personība Kaspars Kambala kopā ar sievu Olgu šovā “Slavenības. Bez filtra” dodas uz Ogri. Brauciena pamatā bija Kaspara vēlme atrast perspektīvu jauno bokseri, kuram viņš varētu kļūt par mentoru un nodot savu uzkrāto pieredzi.
Nonākot klubā "Kartonka", Kaspars tikās ar vietējo treneri un iepazinās ar kādu jaunu sportistu. Ideja par aizbildniecību Kambalam radusies jau iepriekšējā vizītē, kad viņš uzrunājis telpu īpašnieku par iespēju palīdzēt kādam talantam augt profesionāli.
Kaspars uzsvēra, ka viņa pienesums būtu tieši profesionāla pieeja: "Sakārtot treniņu procesu, ielikt struktūru – es no savas puses varētu parādīt, par cik esmu strādājis ar pasaulē labākajiem treneriem," viņš pamatoja, atsaucoties uz savu bagātīgo karjeru.
Kamēr Kaspars gremdējās atmiņās par savām gaitām un izglītību ASV, Olga neslēpa savu ironisko attieksmi pret vīra runātīgumu. Viņa norādīja, ka bieži vien ir spiesta iejaukties sarunā, lai tā neievilktos bezgalīgi: "Kāpēc citiem liekas, ka es viņu pārtraucu? Es viņu pārtraucu tikai tāpēc, ka es zinu, ka tās nebūs astoņas sekundes vai viena minūte – tas dialogs būs tik garš, un tur nebūs beigas. Tāpēc es mēģinu to visu īsāk pateikt. Viņam tā patīk runāt," skaidroja Olga.
Neskatoties uz mazajām domstarpībām, Kaspars pievērsās būtiskākajam — viņš interesējās, vai jaunajam censonim jebkad veikti fiziskās sagatavotības mērījumi: "Tev ir bijis kādreiz funkcionālais tests? Noteikti vingrinājumi, kas parāda, kur apmēram ir tavs līmenis fiziskajā un funkcionālajā sagatavotībā?" Uzzinot, ka puisim šādas pieredzes nav, Kaspars piedāvāja veikt pārbaudi, kam jaunietis labprāt piekrita. Tajā pašā laikā Olga neslēpa nepatiku par sporta zāles tehnisko stāvokli un komforta trūkumu, salīdzinot to ar savu personīgo murgu: "Es esmu tikusi savā murgā – es esmu aukstā zālē, nevis SPA," viņa noteica.
Pēc viņas novērojumiem, telpām steidzami nepieciešami uzlabojumi un investīcijas: "Zāle ir diezgan sliktā stāvoklī – sāksim ar to, ka šeit ir auksts. Te nav dušas, tas ir fakts. Te nav tualetes – ļoti slikti."
Sarunā ar zāles pārstāvi Leo atklājās, ka objekts tiek uzturēts tikai uz pašu entuziasma un ziedotāju rēķina. "Daudz kas zālei ir iedots bez maksas. Pārsvarā. Tur, kur vajadzīga nauda, tur mūsu cilvēki palīdz," situāciju skaidroja Leo. Viņš apstiprināja, ka viss izveidots pašu spēkiem, kas Olgā tomēr izraisīja cieņu pret jauno sportistu neatlaidību: "Jauniešiem respekts – malači. Labi, ka vismaz tā, nevis nekā. Forši."
Vizītes beigās Kaspars nonāca pie secinājuma, ka jaunajam censonim ir labs potenciāls, un ka ir atradis savu protežē boksā jeb mini Kambalu.
