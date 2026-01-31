Ceturtdien, 29. janvārī, netālu no Rīgas miris karavīrs, artilērists Sebastiāns Halmadžians, kurš bija izvietots misijā "Operation Reassurance" Latvijā un dienēja Kanādas vadītajā NATO Daudznacionālajā brigādē, paziņojuši Kanādas bruņotie spēki.
Kanādas bruņoto spēku Militārā policija sadarbībā ar Latvijas Valsts policiju izmeklē nāves apstākļus. Vienlaikus Kanādas bruņoto spēku paziņojumā uzsvērts, ka šis incidents nerada papildu draudus Latvijā izvietoto karavīru drošībai.
Halmadžians dienēja Kanādas artilērijas sastāvā un Latvijā bija norīkots Pretgaisa aizsardzības rotas sastāvā NATO daudznacionālās brigādes Latvijā daudznacionālajā kaujas grupā. Halmadžians dzimis Hamiltonā, Ontario provincē, un dienēja 4. artilērijas pulkā (vispārējā atbalsta) Karaliskajā Kanādas artilērijā, kas ietilpst 6. Kanādas kaujas atbalsta brigādes sastāvā. Brigāde izvietota 5. Kanādas divīzijas atbalsta bāzē Geittaunā, Oromokto pilsētā, Ņūbransvikas provincē. Kanādas bruņotajos spēkos viņš bija dienējis gandrīz trīs gadus un šī bija viņa pirmā starptautiskā misija.
Saistībā ar karavīra bojāeju līdzjūtību pauduši Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns.
Līdzjūtību bojāgājušā ģimenei, tuviniekiem un dienesta biedriem izteicis arī Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P), uzsverot, ka Kanāda un tās karavīri "stāv plecu pie pleca" ar Latviju, un mirušā karavīra pašaizliedzība un dienests paliks atmiņā.
