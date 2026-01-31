ASV Tieslietu ministrija piektdien publiskojusi vēl vismaz trīs miljonus lappušu no pedofilijā un cilvēktirdzniecībā apsūdzētā finansista un prezidenta Donalda Trampa bijušā drauga Džefrija Epstīna lietas.
Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu.
Jaunatklātajos Džefrija Epstīna lietas dokumentos publicētas fotogrāfijas, kurās redzams princis Endrjū (Andrew Mountbatten-Windsor) kompromitējošā situācijā kopā ar sievieti. Dokumenti ietver arī e-pastus, kuros Epstīns piedāvājis iepazīstināt toreizējo Jorkas hercogu ar jaunu krievu sievieti – divus gadus pēc Epstīna notiesāšanas par noziegumiem, kas saistīti ar nepilngadīgo izmantošanu.
Dokumentos atklāta arī sarakste starp Epstīnu un "Tesla" un "SpaceX" vadītāju Īlonu Masku. E-pasti liecina, ka 2012. gadā Masks interesējies, kad Epstīna salā Little Saint James paredzēta "trakākā ballīte", lai varētu to apmeklēt, pieminot, ka, visticamāk, ierastos kopā ar savu toreizējo sievu, aktrisi Talulu Railiju. Vēlākā sarakstē Masks vaicājis par iespēju apmeklēt Epstīnu Karību reģionā, uz ko saņēmis atbildi, ka vieta viņam vienmēr atradīsies.
Lai gan nav pierādījumu, ka Īlons Masks šo braucienu īstenojis, atsevišķi e-pasti norāda, ka Epstīns vēlāk apmeklējis "SpaceX" objektu un pusdienojis kopā ar miljardieri. Masks publiski noliedzis jebkādus pārkāpumus un iepriekš apgalvojis, ka atteicies no Epstīna aicinājumiem apmeklēt viņa salu.
Trampa vārds no dokumentiem pazūd dažu stundu laikā
Epstīna lietas dokumentu publiskošanas dienā uz vairākām stundām pazuda fails, kurā bija ietverti nepārbaudīti apgalvojumi par seksuālu vardarbību pret ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Šajos materiālos bija iekļautas arī smagas apsūdzības, tostarp apgalvojums, ka pirms vairākiem gadu desmitiem Tramps piespiedis 13–14 gadus vecu meiteni veikt seksuālas orālas darbības. FBI šīs ziņas nebija verificējis, un Baltais nams tās kategoriski noliedza.
Tieslietu departaments vienlaikus uzsvēra, ka dokumentos ir arī nepatiesi un sensacionāli apgalvojumi, kas iesniegti tieši pirms 2020. gada vēlēšanām, norādot, ka šīm apsūdzībām nav pamata un, ja tām būtu kaut mazākā ticamība, tās jau sen būtu politiski izmantotas pret Trampu. Vēlāk pazudušais fails tika atjaunots, skaidrojot, ka tas īslaicīgi nebija pieejams tehniskas pārslodzes dēļ.
Epstīna failu sāga
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
Pakļaujoties republikāņu politiskajam spiedienam, ASV prezidents Donalds Tramps pagājušā gada novembrī parakstīja likumprojektu, kas Tieslietu ministrijai deva 30 dienas, lai publiskotu lielāko daļu ar Epstīnu saistīto lietu.
Tieslietu ministrija pēc tam, kad bija nokavējusi 19. decembra termiņu, kurā bija jāpublisko visi dokumenti, paziņoja, ka uzticējusi simtiem juristu pārskatīt dokumentus, lai noteiktu, kas ir jārediģē, lai aizsargātu seksuālās vardarbības upuru identitāti un neapdraudētu notiekošo izmeklēšanu.
Pārbaudāmo dokumentu skaits ir pieaudzis līdz aptuveni sešiem miljoniem, ieskaitot kopijas, norādīja ministrija.
Pirms Ziemassvētkiem Tieslietu ministrija publicēja tūkstošiem dokumentu, tostarp fotogrāfijas, interviju stenogrammas, zvanu žurnālus un citus materiālus. Daudzi no tiem jau bija publiski pieejami vai arī bija stipri rediģēti.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu