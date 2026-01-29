ASV elektroautomobiļu ražošanas uzņēmums "Tesla" pērn strādājis ar 3,8 miljardu dolāru peļņu, kas ir par 46% mazāk nekā gadu iepriekš, teikts trešdien publiskotajā autoražotāja paziņojumā.
Turklāt uzņēmuma peļņa pērn būtiski samazinājusies otro gadu pēc kārtas un tai reģistrēts zemākais līmenis kopš koronavīrusa pandēmijas pirms pieciem gadiem.
Tikmēr pērn ceturtajā ceturksnī "Tesla" peļņa gada griezumā samazinājusies par 61% līdz 840 miljoniem dolāru.
Peļņas kritums tiek skaidrots ar automobiļu pārdošanas apjoma samazināšanos un izmaksu pieaugumu.
"Tesla" pagājušajā gadā piegādājis nedaudz vairāk nekā 1,63 miljonus automobiļu, kas ir par 8,5% mazāk nekā pirms gada, tādējādi kritums reģistrēts otro gadu pēc kārtas.
Vienlaikus uzņēmuma vadītājs Īlons Masks trešdien paziņoja, ka tiks pārtraukta "Model S" un "Model X" automobiļu ražošana, lai pievērstos robotu ražošanai.
Aptauja
Kas, jūsuprāt, ir lielākais ieguvums, izvēloties lietotu elektroauto?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu