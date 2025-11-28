Grandiozās auto jaunumu plūsmas iespaidā varētu rasties maldīgs priekšstats, ka elektriskā piedziņa un Ķīnas produkti jau uzvar.
Vai vismaz uzvarēs rīt. Bet – rāmāk, optimisti un šajā biznesā tieši iesaistītie! – Latvijas auto importa statistika liecina par kaut ko pavisam citu. Skatiet pievienotās tabuliņas.
Mūsu pārticības līmenis un preces bagātīgā pieejamība joprojām liek orientēties uz Rietumeiropas automobilizācijas pārpalikumiem. Divi no trim šogad ievestajiem "jaunumiem" nav ne jauni, ne elektriski. Ne Ķīnā ražoti. Un nav arī "mazlietoti". Vidējais to vecums pārsniedz 10 gadus. Un marku izvēle absolūti konservatīva.
Ķīnieši šajās tabuliņās iekļuvuši nav. Nevar teikt, ka tie vispār nav pieņemti. Bet skaitļi gan līdz trīs cipariem nav izauguši. Arī elektroauto tirgus līdera ("Tesla") rezultāts (939) balstīts nevis uz jaunākajiem un vidusmēra latvietim nesniedzami dārgajiem izstrādājumiem, bet jau krietni palietotajiem (vidējais vecums 5,4 gadi) auto. Jauni ievestie ir tikai 60.
Kas vajadzīgs, lai mūsu autoparks tomēr kļūtu kaut nedaudz jaunāks: tātad gan ekoloģiskāks, gan ātrā kustībā drošāks? Pavisam vienkārši – vajadzīgs lētāks piedāvājums. Un tāds ir. Te divi piemēri.
Patiešām taupīgam pilsētniekam Jaunais gads atripinās vēl vienu par 20 000 eiro lētāku elektromobili. "Renault Tvingo". Garums – nedaudz virs četriem metriem. Svars – knapi pāri tonnai. Glīts. Modernām komforta un drošības funkcijām apgādāts. Tieši tādiem auto, nevis dižiem "BMW", "Audi", "Mercedes" tālbraucējiem vajadzētu okupēt Rīgu.
Tomēr pārāk mazs? Un uzlādes iespējas daudzdzīvokļu namu rajonos joprojām niecīgas. Ņemiet "Dacia Sandman". Garāks nevis par četriem, bet pat pieciem metriem. Augsts. Iespējama pilnpiedziņa. Iespējams dīzelis. Un tas viss maksāšot tā ap 30 000. Nevis "sākot no 78 000", kā rakstīts "Gada auto" konkursa žūrijas cenu lapā pretim visu gribētā "Land Cruiser" vārdam. Nav lepna firmas vārda? Nu un tad? Toties ir pirmā īpašnieka nepārspējami svaigās sajūtas, ir ražotāja tehniskās garantijas vairāku tehniska mierpilna gadu garumā.
