Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti septiņi transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.
Rīgas reģionā pieķerti četri automašīnu vai motociklu vadītāji alkohola reibumā, Vidzemē - divi, bet Kurzemē - viens šoferis alkohola reibumā.
Četros gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, bet trīs dzērušie šoferi tiks cauri ar administratīvā pārkāpuma procesu, kas nozīmē, ka viņu organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles.
Trīs dzērājšoferu automašīnas tiks konfiscētas, bet no viena dzēruša autovadītāja tiks piedzīta transportlīdzekļa vērtība.
Diennakts laikā ceļu satiksmes jomā valstī kopumā noformēti 496 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 259 par ātruma pārsniegšanu, bet divi par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotie dati.
