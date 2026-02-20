Latvijas Televīzija 12. februārī ziņoja, ka ārsti Vidzemē, sniedzot palīdzību 12 gadus vecai meitenei, kurai sāpējis vēders, atklājuši, ka viņa ir seksuāli izmantota un gaida bērnu. 

Grūtniecības termiņš jau esot vismaz pusē. Ģimene par to neesot zinājusi vai arī to slēpusi. Ārsti, kā to prasa likums, par šo gadījumu ir ziņojuši Valsts policijai, kura 16. februārī uzsākusi kriminālprocesu, aizturējusi 2003. gadā dzimušu vīrieti. Viņam tiesa ir piemērojusi apcietinājumu.

Krimināllikums neuzliek pienākumu ārstiem, sociālajam dienestam vai izglītības iestādēm ziņot policijai par nepilngadīgu personu grūtniecību. Tas obligāti jādara tikai tad, ja topošā māmiņa nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, jo grūtniecība varētu būt radusies noziedzīga nodarījuma rezultātā, par ko draud daudzi gadi cietumā.

