Ziemas spelgonis neatkāpjas, sniega sega maktena. Satuntuļojies vairākās kārtās, no punkta A uz punktu B gribi nokļūt pēc iespējas ātrāk, bet tam traucē ledus zem kājām. Un tā cilvēks žonglierē cerībā, ka veiksmīgi tiks līdz galapunktam nepakrītot. Tomēr pasargāts no kritiena nav neviens, arī ziemas prieku baudītāji. 

Paveicas tiem, kam kritiens beidzas tikai ar izbīli un sasitumu. Bet ko darīt, ja rodas aizdomas par iespējamu kaula lūzumu? Sīkāk par to stāsta Orto klīnikas traumatologs-ortopēds Andrejs Finogejevs.

Kurš kauls kurā vecumā lūst

Nevar izdalīt katram vecumam raksturīgākos kaulu lūzumus. Jauniešiem, kuru kauli stipri, lūzumi visbiežāk gadās sportojot, un tie ir potīšu, plaukstas un apakšdelma lūzumi. Līdzīgi cilvēkiem vecumā līdz 55 gadiem. Tie neiet secen arī fiziski mazāk aktīviem vecākiem cilvēkiem (56–70 gadu), kuru kauli jau trauslāki, turklāt potītes lūzumam pietiek ar stiprāku kājas sašķiebšanu. Tomēr šīs vecuma grupas cilvēkiem biežāk notiek spieķakaula, atslēgkaula lūzumi. 

