38 gadu vecumā pāragri miris mūziķis, mākslinieks un performanču autors Labais Dāma jeb Kārlis Biķernieks (1987–2026), sociālajos tīklos informē viņa draugi.
Biķernieks bija spilgta personība Rīgas pagrīdes mūzikas un mākslas vidē – eksperimentālās mūzikas autors, DJ, reperis un performants. Viņš darbojās vairākās grupās un radošajās apvienībās, kopā ar Kasparu Groševu vadīja ierakstu izdevniecību “No Sex Just Talk”, kā arī piedalījās teātra un vizuālās mākslas projektos. 2024. gadā galerijā “427” notika viņa personālizstāde “Noslēpums”.
Kolēģi uzsver, ka Biķernieka radošā enerģija un personība būtiski ietekmējusi Rīgas alternatīvo kultūrvidi. Viņa aiziešana ir smags zaudējums Latvijas laikmetīgajai mākslas un mūzikas ainai.
