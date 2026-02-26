Latvijā 95. markas benzīna un dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā pieauga par 0,3%, liecina Eiropas Komisijas (EK) apkopotā informācija.
Šonedēļ publicētie EK dati rāda, ka Latvijā litrs 95. markas benzīna laika posmā no 16. līdz 22. februārim vidēji maksāja 1,532 eiro. Nedēļu iepriekš šī benzīna vidējā cena bija 1,528 eiro par litru, bet vēl nedēļu agrāk — 1,523 eiro par litru.
Dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā sasniedza 1,528 eiro par litru. Nedēļu iepriekš vidējā dīzeļdegvielas cena bija 1,523 eiro par litru, bet vēl nedēļu pirms tam — 1,52 eiro par litru.
Jau ziņots, ka 95. markas benzīna vidējās cenas rekords Latvijā tika fiksēts 2022. gadā nedēļā no 14. līdz 20. jūnijam, kad tas maksāja vidēji 2,104 eiro par litru, savukārt dīzeļdegvielas cenas rekords tika sasniegts nedēļā no 21. līdz 27. jūnijam — 2,108 eiro par litru.
EK katru nedēļu apkopo dalībvalstu informāciju par degvielas vidējām cenām.
