"Rahu" sava jaunā albuma "Uz deju grīdas" koncertā apmeklētājus aicināja kustēties kopā ar mūziku, un šo pieredzi bagātināja deju meistarklašu dalībnieki — Latvijas deju kustības pārstāvji, biedrības "BaltFolk" dejotāji. Apmeklētāji varēja apgūt deju soļus un iesaistīties kopīgā dejošanā, pārvēršot koncertu par sirsnīgu un dzīvu deju notikumu.
Albumā "Uz deju grīdas" iekļauti 13 skaņdarbi, kas tapuši iedvesmojoties no dažādu tautu deju tradīcijām — latviešu polkām un reilenderiem, franču burē un angļu divsoļa: "There is a Time", "Polka 4ever", "Down by the riverside", "Kapusvētku polka" un mūsdienīgi aranžētas latviešu tautasdziesmas — "Zīle" un "Nāve", kā arī austrāliešu aitu cirpēju dziesma "Lachlan Tigers". Koncertu papildināja arī citas dziesmas no "Rahu" repertuāra, piemēram, "Stay All Night", "Saimniekdēli", "Švilpastīte", "Raha polska".
"Rahu" muzicē kopš 2016. gada, apvienojot akustisko instrumentu jugban/pāķu džeza, blues-folk-grass un pasaules deju tradīciju mūzikas elementus.
Grupā muzicē:
• Pēteris Narubins — balss, ģitāra, mandolīna, stompbox,
• Lauma Bērza — balss, vijole, perkusijas,
• Benijs Zeltkalis — saksofons, ukulele, balss,
• Evita Bambāne — kontrabass, balss.
Pirmais dubultalbums "Rahu" un "The Fool" nominēts "Zelta mikrofonam 2019" kategorijā "Tautas un pasaules mūzika", iegūstot balvu par labāko dizainu.
Grupas otrais albums "Uz deju grīdas" tapis kā dzīvais koncertieraksts Stricka villā 2025. gada 5. janvārī un tiks laists klajā 2026. gada februārī Vācijas izdevniecībā "CPL".
