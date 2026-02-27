Pašlaik nav veikti aprēķini par izmaksām, kas saistītas ar pagājušās nedēļas nogalē pie Plieņciema notikušo glābšanas operāciju, kurā ar ledlauža "Varma" palīdzību no jūrā iepūsta ledus gabala tika izglābti divi cilvēki, informēja Rīgas brīvostas pārvaldē.
Pārvaldē skaidroja, ka ledlauža "Varma" galvenais uzdevums ir nodrošināt ledus navigāciju Rīgas līcī — uzturēt kuģu ceļu ledus apstākļos no Irbes šauruma uz un no Rīgas ostas. Šos pienākumus ledlauzis ik dienu pilda ostas uzdevumā. Tomēr konkrētajā gadījumā Rīgas brīvostas pārvaldes meitassabiedrības SIA "LVR flote" komanda ar ledlauzi "Varma" un kuģi "Laura" iesaistījās glābšanas darbos ārkārtas situācijas dēļ, jo bija apdraudētas cilvēku dzīvības.
Atsevišķs aprēķins par glābšanas operācijas izmaksām pagaidām nav veikts, jo pašlaik prioritāte ir nepārtrauktas ledus navigācijas sezonas nodrošināšana, kas sarežģīto laikapstākļu dēļ ir īpaši izaicinoša. Pie izmaksu jautājuma plānots atgriezties pēc ledus sezonas beigām.
Jau ziņots, ka 21. februāra vakarā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) saņēma informāciju, ka pie Plieņciema, veidojoties plaisai ledū, jūrā iepūsts liels ledus gabals ar diviem cilvēkiem, kuri bija devušies nūjot pa jūras ledu.
Izvērtējot situāciju, nekavējoties tika sākta glābšanas operācija, cilvēku meklēšanai piesaistot vistuvāk esošo "LVR flote" ledlauzi "Varma". Pēc piecu stundu meklēšanas ap pulksten 1 naktī ledlauža komanda abus cilvēkus atrada un nogādāja drošībā uz klāja.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu