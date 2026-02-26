Tuvojoties svētdienas šova "Koru kari" jaunās sezonas startam, kas TV3 ēterā būs skatāms no 1. marta, TV3 Group komanda kopā ar šī gada koru vadītājiem gaidāmo sezonu ieskandināja īpašā rīta pasākumā.
Pasākums norisinājās TV3 Group birojā, kur kolēģi un šova pārstāvji kopīgi ieskandināja jauno sezonu. Mūziku uz vinila platēm spēlēja DJ ESEM, labāk pazīstams kā Sergejs Medvedevs. Rīta kulminācijā "STAR FM" radio personība Māris Grigalis vadīja kopīgu sadziedāšanos, ļaujot gan kolēģiem, gan koru vadītājiem sajust šova garu un iesildīties.
""Koru Kari" neapšaubāmi ir viens no gaidītākajiem un mīlētākajiem šoviem TV ekrānos.
Tas saved kopā dziedātājus, atbalstītājus, ģimenes, pilsētas un novadus. Tas atklāj jaunus talantus un veido jaunas draudzības. "Koru Kari" ir TV3 dziedāšanas svētki — un tie ir jāsvin kopā. Tādēļ mēs, TV3 Group kolēģi, producenti un koru vadītāji, pavadījām trešdienas rītu neierastāk. Brīnišķīgā DJ mūzikas pavadījumā, baudot brokastis un ieskandinot šo lielo notikumu, kas mums nav vienkārši svētdienas vakara šovs — tie ir svētki. Un šos svētkus mēs aicinām svinēt visus mūsu skatītājus svētdienās pie TV ekrāniem, kā arī klātienē," Elīna Jēkabsone, TV3 Group Programmas direktore.
""Koru kari" vienmēr ir par komandas spēku, spilgtām emocijām, izaugsmi un izkāpšanu no komforta zonas. Sajust šo enerģiju vēl pirms pirmā raidījuma ir īpaši — tas iedod papildu spēku visai sezonai," atzīst viena no šīs sezonas koru vadītājām Māra Upmane-Holšteine.
