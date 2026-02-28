86 gadu vecumā mūžībā devies amerikāņu dziedātājs un dziesmu autors Nīls Sedaka – viens no 60. un 70. gadu spilgtākajiem popmūzikas hitu radītājiem, vēsta AP.
Par mākslinieka nāvi piektdien paziņoja viņa ģimene, nodēvējot Sedaku par īstu rokenrola leģendu un iedvesmas avotu miljoniem cilvēku. Plašāka informācija par nāves apstākļiem pagaidām netiek sniegta.
Sedaka bija vairāku desmitu pasaulē pazīstamu hitu autors un izpildītājs. Starp viņa populārākajām dziesmām ir “Breaking Up Is Hard to Do”, “Oh! Carol”, “Calendar Girl”, “Happy Birthday Sweet Sixteen”, kā arī 70. gadu atgriešanās hiti “Laughter in the Rain” un “Bad Blood”. Plašu atzinību guva arī viņa sarakstītā dziesma “Love Will Keep Us Together”, kas grupas Captain & Tennille izpildījumā kļuva par 1975. gada topu līderi.
Ņujorkā dzimušais un prestižajā Džuljarda skolā izglītojies pianists karjeru sāka jau pusaudža gados un kļuva par nozīmīgu Brill Building dziesmu autoru kustības pārstāvi. Viņa dziesmas izpildījuši tādi mākslinieki kā Elviss Preslijs un Frenks Sinatra.
Pēc popularitātes krituma 60. gadu vidū Sedaka 70. gados piedzīvoja veiksmīgu atgriešanos, tostarp ar Eltona Džona atbalstu. Viņš turpināja koncertēt arī pēc 80 gadu vecuma.
Sedaka uzņemts Dziesmu autoru slavas zālē un savas ilgās karjeras laikā pārdevis miljoniem ierakstu visā pasaulē.
