Kamēr Latvijā vēl sniegs un sals, šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Magone kopā ar draudzeni Ilvu devušās pasildīties Ēģiptes siltajā saulē. Tiklīdz dāmas tikušas līdz viesnīcas numuriņam, abas metas inspicēt – kas šeit atrodams, kāds skats aiz loga un kāda ir tīrība numuriņā.
Magone ar draudzeni Ilvu ir veiksmīgi ieradušās Ēģiptē, jau izmetušās vasarīgos tērpos un atradušas savu viesnīcu. Atvērušas piešķirtā numuriņa durvis, dāmas metas izpētīt telpas. Pirmais iespaids ir gana labs, Magone neslēpj sajūsmu – bet vai tiešām viss ir tik labi, kā no pirmā acu uzmetiena izskatās?
Kamēr Magone pēta tīri praktiskas lietas – ūdens ir, televizors ir, gan jau kaut kur ir arī labierīcības, Ilvai svarīgākas citas lietas. Viņa pieskrien pie loga un kliedz: “Ir! Ir skats uz baseiniem! Šis man ir nenormāli svarīgi, man drausmīgi patīk.”
Izpriecājušās par skatu aiz loga un pasapņojušas, cik romantiski šeit būs vakarā, dāmas lūko, kas vēl atrodams numuriņā – lielā vanna vai mazā? Ir liels spogulis, tas nu skaidrs, ir tējas trauki, ir pilns bārs un ļoti labas gultas, kas noder pēc garā lidojuma. Magone domā, ka varētu atlaisties tūlīņ pat, bet Ilvai enerģijas ir pārpārēm: “Man gribas izbaudīt baseinu, jūru, palmas, prieku, ēdienu – visu!”
Draudzenes jūsma un enerģija modina arī Magones apetīti uz piedzīvojumiem – sāk gribēties pa trubām braukt un apskatīties, kas vakarā par pasākumiem pieejami.
Vēl tikai pēdējā pārbaude – vai numuriņš ir pietiekami tīrs? Magone to noskaidro kā īsta profesionāle ar pieredzi šajā jomā – novelkot ar pirkstu pa riskantākajām vietām, kur parasti krātos putekļi un varētu būt piemirsies tos noslaucīt. Viņa secina, ka viss ir tīrs un nav nekādu putekļu. Ilva atzīst, ka nekad dzīvē nepārbaudītu tādas detaļas, viņa ir vienkārši laimīga, ka nonākusi Ēģiptē – viņas pēc pat pele varētu skriet pa numuriņu, Ilva to vienkārši priecīgi pasveicinātu.
