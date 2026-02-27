Nedēļas pēdējā darbdiena Latvijā būs pārsvarā mākoņaina, un atkusnis kļūs izteiktāks, sniega segai turpinot kust arī marta sākumā, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Dienas laikā debesis lielākoties klās mākoņi. Vietām, galvenokārt valsts ziemeļu daļā, gaidāms lietus, bet austrumos iespējama atkala. No rīta atsevišķos rajonos redzamību var pasliktināt migla.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas piekrastē dienas pirmajā pusē brāzmās sasniegs 15–16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +1…+5 grādiem.
Rīgā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš būs lēns līdz mērens no dienvidu, dienvidrietumu puses, bet maksimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs +2…+3 grādus.
Turpmākajās dienās pārsvarā būs sauss laiks, un dienās temperatūra noturēsies virs nulles.
Naktīs vietām gaiss vēl atdzisīs līdz nullei, bet dienas laikā visā valstī gaidāma pozitīva temperatūra, kas veicinās sniega segas kušanu. Nokrišņu būs maz, un līdz ar temperatūras svārstībām mainīsies arī to veids. Vējš saglabāsies lēns līdz mērens, debesis biežāk klās mākoņi, vietām veidosies migla.
Sestdien starp mākoņiem vēl iespējami saules brīži, bet svētdien debesis lielākoties apmāksies, un vietām līs. Gaisa temperatūra gan naktīs, gan dienās būs 0…+6 grādu robežās.
Nākamās nedēļas sākumā laikapstākļus noteiks anticiklons, tādēļ pārsvarā būs sauss un ar lēnu vēju. Otrdien valsts austrumus šķērsos nokrišņu zona ar lietu un slapju sniegu. Nedēļas otrajā pusē būtiski nokrišņi nav gaidāmi, biežāk uzspīdēs saule. Naktīs temperatūra pazemināsies vairākus grādus zem nulles, bet dienās atkal būs virs nulles.
Sniega sega vispirms saruks piekrastē un pakāpeniski no rietumiem kušana pastiprināsies. Austrumos sniega biezums joprojām ir vislielākais – vietām tas pārsniedz pusmetru, un tur sniegs saglabāsies visilgāk.
