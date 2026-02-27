Kanādiešu mūziķis bbno$ 25. augustā uzstāsies koncertzālē "Palladium Rīga", informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Danute Vareikaite.
Plašāku atpazīstamību bbno$ ieguva 2019. gadā, kad kopā ar producentu Y2K izdeva dziesmu "Lalala". Tā kļuva par pirmo "TikTok" trendu, kas visā pasaulē sasniedza desmitkārtīgu platīna statusu.
Arī skaņdarbs "Edamame" izpelnījies ievērojamu popularitāti, iegūstot astoņkārtīgu platīna statusu globālā mērogā.
Savukārt izpildītāja singli "lil freak", "it boy" un "two" kopā ieguvuši aptuveni 140 miljonus straumējumu, un sociālajos medijos ieguvuši vairāk nekā 750 miljonus skatījumu 1,4 miljonos lietotāju video.
