Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) galvaspilsētas ielu uzturēšanu ziemā vērtē ar atzīmi starp seši un vāju septiņi.
Intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" Kleinbergs norādīja, ka pilsēta ir ļoti atšķirīga — tur, kur veidojas laba sadarbība starp pašvaldību un, piemēram, sētniekiem, situācija esot vislabākā.
Sasaucot atbildīgos dienestus saistībā ar situāciju pilsētas ielās, Kleinbergs uzdevis izvest sniegu no krustojumiem un gājēju pārejām, lai novērstu sanesumu veidošanos. Tāpat dots uzdevums tīrīt notekas.
Kleinbergs ir gatavs tam, ka tuvākajās dienās, sākot sniega izvešanu, izskanēs kritika, ka "sniegs taču tūlīt nokusīs", tomēr tas esot nepieciešams satiksmes uzlabošanai.
Pilsētas mērs aicina ziņot par sniega kaudzēm un bedrēm, kas veidojas pēc ziemas. Iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju informēt par šādām situācijām, un Kleinbergs uzdevis nodrošināt arī atgriezenisko saiti par paveiktajiem darbiem.
Situācija, ka sabiedriskais transports nespēj uzbraukt uz kādas estakādes vai tilta, nav pieļaujama, uzsvēra Kleinbergs, un vairākiem uzturētājiem piemērots sods, uzdodot darbus veikt atkārtoti.
Rīgas mērs atzīst, ka, sniegam kūstot, situācija uz ceļiem kļūs sarežģītāka, tādēļ viņš uzdevis atbildīgajiem dienestiem nepārtraukti uzraudzīt situāciju. Vienlaikus viņš atgādina, ka šādas ziemas Rīgā nav bijis pat pēdējo 10 gadu laikā.
Pašvaldības iestādes seko līdzi arī lāsteku stāvoklim, un saņemta informācija par teju 100 pārkāpumiem — nenovāktām lāstekām, vairāk nekā 70 īpašniekus informējot par piespiedu sakārtošanu. Tomēr beigās tā bija jāveic vien dažos gadījumos, jo īpašnieki, sētnieki un pārvaldnieki situāciju atrisināja paši.
Kleinbergs atgādināja, ka būtiski samazināts sāls apjoms ielu uzturēšanā, taču pilnībā no sāls lietošanas, visticamāk, atteikties neizdosies.
Aptauja
Kāpēc māju siltināšana notiek tik gausi - renovēti tikai 6% dzīvojamā fonda?
