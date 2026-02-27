Latvijas iekšzemes kopprodukts pērn audzis par 2,1%

Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) pagājušajā gadā palielinājies par 2,1%, salīdzinot ar 2024. gadu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
Pērn ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2024. gada attiecīgo periodu, Latvijas IKP, pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem, palielinājies par 2,9%, bet pēc sezonāli un kalendāri koriģētajiem datiem bijis pieaugums par 2,5%.
Savukārt, salīdzinot ar 2025. gada trešo ceturksni, IKP salīdzināmajās cenās, pēc sezonāli un kalendāri koriģētiem datiem, pieaudzis par 0,6%.
Faktiskajās cenās Latvijas IKP pagājušajā gadā bija 43 miljardu eiro apmērā, tostarp ceturtajā ceturksnī — 11,821 miljarda eiro apmērā.
Statistikas pārvaldē norāda, ka ceturtajā ceturksnī būtisku ieguldījumu pievienotās vērtībās izaugsmē devusi ne tikai apstrādes rūpniecība, bet arī būvniecība, tirdzniecība un informācijas un komunikācijas pakalpojumi. Samazinājums bija lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs, kā arī transporta un uzglabāšanas nozarē.
Ražojošo nozaru pievienotā vērtība 2025. gadā palielinājās par 3,2%, bet pakalpojumu nozaru pieauga par 1,6%.
Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozares apmēri samazinājās par 3,2%. To veicināja samazinājums mežsaimniecībā un mežizstrādē par 6,5% un kritums zivsaimniecības nozarē par 5,3%. Lauksaimniecībā bija pieaugums par 2,9%.
Kritums kūdras ieguvē un pārstrādē par 14,2%, kā arī grants un smilts karjeru izstrādē par 20,6% ietekmēja kopējo ražošanas apmēru samazinājumu ieguves rūpniecības nozarē par 15,3%.
Apstrādes rūpniecībā bija kāpums par 4,7%, ko ietekmēja palielinājums 15 no 22 apstrādes rūpniecības apakšnozarēm. Pēc īpatsvara lielākajā apstrādes rūpniecības apakšnozarē — koksnes un koka izstrādājumu ražošanā — apmēri palielinājās par 6%, pārtikas produktu ražošanā bija kāpums par 8,9%, bet nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā bija pieaugums par 13,5%. Lejupslīde bija dzērienu ražošanā, kas uzrādīja kritumu par 4,9%, un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā — par 4,3%.
Elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas ražošanas apmēru samazinājās par 1,3%.
Būvniecības pievienotā vērtība 2025. gadā palielinājās par 9%. Ēku būvniecības apmēri gada laikā palielinājās par 1,5%. Inženierbūvniecības apmēri pieauga par 27%, bet specializēto būvdarbu apmēri — par 2,8%.