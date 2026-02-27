Alternatīvā roka grupa "R.A.P." straumēšanas platformās laidusi klajā savu pirmo koncerta mazalbumu, kurā iekļautas piecas dziesmas no grupas atgriešanās koncerta, kas 2025. gada martā notika koncertzālē "Palladium Rīga".
Albumā "Koncerts Palladium ’25" iekļautas pazīstamākās "R.A.P." dziesmas latviešu valodā, kas grupas garajā vēsturē dzīvajā skanējumā tiek izdotas pirmoreiz — "Nekas vairs nav tā", "Viss jau saplānots", "Dzīve bez apstājas" (pied. Igo) un "Lūzerblūzs", kā arī šī koncerta ieraksts vienai no apvienības jaunākajām dziesmām "Mēs esam atpakaļ!", ar kuru "R.A.P." pieteica savu atgriešanos pirms mazliet vairāk nekā gada.
Koncerts "Palladium Rīga" 2025. gada martā bija pirmā grupas uzstāšanās pēc septiņpadsmit gadu pārtraukuma. Divu stundu garais, spilgtas scenogrāfijas papildinātais koncerts tika nominēts LSM gada balvai "Kilograms kultūras", bet koncerta ieraksts dziesmai "Dzīve bez apstājas" (pied. Igo) šogad izvirzīts mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta Mikrofons" kā "Gada koncertieraksts". Grupa "R.A.P." nominēta arī šīgada GAMMA balvai kategorijā "Gada roka mākslinieks".
Katrai koncertalbuma dziesmai ir tapusi arī videoversija. Viena no tām — dziesmai "Dzīve bez apstājas" (pied. Igo) — publiskota jau pagājušā gada rudenī, bet atlikušās četras grupa savā YouTube kanālā pakāpeniski publiskos katrā no marta mēneša piektdienām, tādējādi atzīmējot šī nozīmīgā koncerta gadadienu.
Grupas tuvākā uzstāšanās gaidāma 21. martā Liepājā, pazīstamajā koncertu norises vietā "Fontaine Palace".
Grupa "R.A.P.", viena no divtūkstošo gadu pašmāju alternatīvā roka karognesējām, dibināta 1999. gadā Kuldīgā, balstoties uz deviņdesmito gadu Latvijas pagrīdē pazīstamās apvienības "Rāpuļi ar putniem" pamatiem. Plašāku atpazīstamību "R.A.P." savulaik iemantojusi ar dziesmām "Nekas vairs nav tā", "Dzīve bez apstājas" (pied. Igo), "Esot vienatnē", "Butterfly Snow Fall" un citām. Grupa apbalvota ar trim Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvām, izdoti trīs studijas albumi un viens koncertalbums.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu