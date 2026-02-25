Noteikti, ka tie ir cilvēki tālu pāri pusmūžam vai šeit dzīvojošo irokēzu minoritāte, kuri iesnieguši priekšlikumu atļaut medīt ar loku Latvijas teritorijā.
Vecāka gadagājuma seniori tāpēc, ka jaunatne vairs nelasa Fenimora Kūpera grāmatas, nezina "Zvērkāvi" un "Pēdējo mohikāni" no reiz varenās cilts, nekad nav sevi iztēlojušies par Ātro Briedi, nav būvējuši štābiņus, liekuši vītolkoku, savienodami abus koka galus ar stiegru, nav ar nazīti asinājuši bultas ar dzelkšņiem galā un nav šāvuši mērķī kā vanagacis, īsi sakot, mūsdienās it neviens skolas vecuma zeperis nespēlē indiāņos. Tātad večuki vai irokēzi, apvienojušies Latvijas Loka mednieku asociācijā, laiduši vēstuli Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās attīstības komisijas adresē, lūdzot izņemt loku no aizliegto medījamo līdzekļu saraksta un tādējādi grozot Medību likumu. Iedomājieties, vesels bars stopa šāvēju jāšus vai kājām, vasarā ģērbušies vieglos tērpos, salmenīcām galvā un tropu dungriņos, ekipēti lokiem, apkārušies makstīm, skaļā balsī ū-ū-ū-ūjinot un au-au-au-aurojot, lenc zvērus silā vai laucē, raida bultu mežā, nogalinot kustoņus un tad nobridušies un piekusuši cep gaļu uz iesma gunskurā. Vai arī – medī no slēpņa, kur tup klusu, klusu, aizturot elpu un pielavoties, ka nesakustas ne zariņš. Mūsdienu bultraiži robini hudi un amazones ir tais ieskatos, ka medīšana ar loku ir humānāks un civilizētāks mežazvēru nokaušanas veids, nekā bliežot ar renkuļiem, skrotīm, lodēm. Ja stirniņām, buciņiem, zaķiem, cūciņām no tā vieglāk – pētījumi liecinot, ka asinis šķīst uz visām pusēm, bet stress pirms nāves ar loku nomedītam dzīvniekam ir daudz mazāks nekā ar manliheru, brauningu, saueru, vinčesteru vai berdanku nošautam. Tā stopnieki uzsver savas tiesības un vēlmi paspīdēt ar divstobreni un karabīni bruņoto acīs. Un, salīdzinot ar citiem sv. Huberta padotajiem – galu galā visu mednieku aizbildne grieķu dieviete Artemīda attēlota ar loku plecā.
Kādi vēl ir ieguvumi no atļaujas šaut ar loku?