26 gadus vecajam Lietuvas pilsonim Deividam Skebam Lielbritānijā piespriests mūža ieslodzījums ar minimālo termiņu 25 gadi. Viņš 2022. gada 28. jūlijā Bostonā, Linkolnšīrā, nodūra deviņus gadus veco Liliju Valutīti.
Meitene uzbrukuma brīdī spēlējās ar vingrošanas riņķi pie mātes veikala pilsētas centrā. Tiesa konstatēja, ka Skebas apzināti devies uz notikuma vietu. Pirms tam slepkava iegādājies nazi un kādu laiku uzturējies apkārtnē. Ap plkst. 18.15 viņš pieskrēja pie bērna un iedūra viņai sirdī, pēc tam aizbēga. Neskatoties uz mediķu un policista centieniem, meitenes dzīvību glābt neizdevās.
Tiesā netika apstrīdēts, ka Skebas nogalināja Liliju, taču aizstāvība lūdza ņemt vērā viņa psihisko slimību. Vīrietim diagnosticēta šizofrēnija, un viņš policijai apgalvoja, ka
tiekot kontrolēts ar mikroshēmu, ko implantējusi NASA.
Viņš atzina vainu nonāvēšanā, bet noliedza slepkavību.
Zvērināto tiesa 5. februārī viņu atzina par vainīgu slepkavībā, secinot, ka noziegums bijis apzināts un plānots. Sprieduma pasludināšanas brīdī Deivids Skebas tiesas sēdē piedalījās attālināti no Ramptonas augstas drošības psihiatriskās slimnīcas un neizrādīja emocijas.
Tiesnesis uzsvēra, ka upuris bijis īpaši neaizsargāts bērns, un nodēvēja notikušo par šokējošu un šausminošu vardarbības aktu.
