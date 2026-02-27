Pagājušajā gadā dzimumnoziegumos jaunākais cietušais bijis trīs gadus vecs bērns, bet vecākā upure — 101 gadu veca sieviete, liecina Valsts policijas (VP) apkopotie dati.
Kopumā pērn valstī reģistrēti 1002 noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību, kas ir par 184 vairāk nekā gadu iepriekš. Ievērojams pieaugums konstatēts pornogrāfiska rakstura materiālu aprites noteikumu pārkāpumos — reģistrēti 344 šādi gadījumi, kas ir par 190 vairāk nekā iepriekšējā gadā.
No cietušajiem 82% ir sievietes, bet 81% — nepilngadīgie. Vidējais cietušā vecums dzimumnoziegumos bijis 17 gadi.
Lielākajā daļā gadījumu — 71% — cietušais aizdomās turēto personu bija pazinis jau pirms nozieguma. No tiem 58% gadījumu tās bijušas paziņas vai draugi, 21% — nezināmas personas, bet pārējos gadījumos — ģimenes locekļi.
Varmāku vecums variē no 6 līdz 80 gadiem, bet vidējais vecums 35 gadi. 93% gadījumu noziegumos, kas vērsti pret tikumību un dzimumneaizskaramību, izdara vīrieši. Attiecībā uz jaunāko varmāku VP aģentūrai LETA apstiprināja, ka šāds gadījums ir reģistrēts, taču plašāk to nekomentēja. Latvijā kriminālatbildība iestājas no 14 gadu vecuma.
42% gadījumu noziedzīgais nodarījums noticis interneta vidē. Savukārt 38% aizdomās turēto iepriekš saukti pie kriminālatbildības, bet 60% bijuši administratīvi sodīti.
Aptuveni 17% sākto kriminālprocesu tiek izbeigti, jo sniegtā informācija neapstiprinās. Kā žurnālistiem norādīja VP priekšnieks Armands Ruks, policija saskārusies arī ar gadījumiem, kad vecāku šķiršanās laikā viens no vecākiem ļaunprātīgi apsūdz otru seksuāla rakstura noziegumā. Ruks aicināja no šādas rīcības atturēties, jo pārbaudes procesā bērns tiek pakļauts izmeklēšanas procedūrām, kas var atstāt sekas uz visu mūžu.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu