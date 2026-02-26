Jau no 3. marta otrdienu vakaros plkst. 20.20 kanālā "STV Pirmā!" skatītājas atkal priecēs sarunu raidījums sievietēm "Dāmu projekts". Kopā ar Latvijā zināmām dāmām un ekspertiem tā vadītāja, žurnāliste un radio personība Rita Paula ar sev raksturīgo sirsnību un vieglumu šķetinās sievietes brieduma gadus, sniedzot ne vien emocionālu atbalstu, bet arī praktiskus padomus pilnvērtīgai un kvalitatīvai ikdienai.
Raidījuma vadītāja, radio personība un žurnāliste Rita Paula, pati būdama sieviete savā plaukumā, studijā uzņems Latvijas spēcīgākās personības – sievietes. Pie Ritas viesosies aktrises, mūziķes, ārstes un sabiedrības dzinējspēki – dāmas, kuras ne tikai sasniegušas virsotnes savā profesijā, bet arī uzkrājušas vērtīgu dzīves gudrību, ar ko dalīties un iedvesmot citas.
Rita Paula atzīst: "Šajās intervijās no savām raidījuma viešņām es sadzirdu lielu vēlmi atbalstīt sievietes, jo lielā mērā daudz kas Latvijā balstās uz mūsu pašu pleciem! Vai tā būtu sabiedriskā un kultūras darbība, vai vēlme kopt savu zemes stūrīti, vai veidot kopienu, kurā bieži vien tieši sieviete ir tās centrā."
"Dāmu projekts" nav tikai vērotājiem – tas aicina sievietes kļūt par stāstu varonēm. Rubrika "Latvijas dāmu kods" dosies uz reģioniem, lai celtu saulītē tās aktīvās sievietes, kuras ap sevi veido īpašas komūnas un iedvesmo apkārtējos. Savukārt tām, kuras sapņo par vizuālām pārmaiņām, būs unikāla iespēja piedalīties konkursā un laimēt estētiskās medicīnas risinājumus vai plastisko operāciju, piepildot sen lolotus sapņus par pašsajūtas uzlabošanu.
Jaunā sezona veidota kā 10 sēriju cikls, kura kodolu veido dziļas, raidlaika stila intervijas ar dāmām vecumā 40+. Šīs lielās intervijas papildinās enerģiski videostāsti, kuros reālas sievietes dalīsies savā pieredzē, eksperti sniegs praktiskus padomus un tiks izmēģināti jauni hobiji, meklējot iedvesmu ik uz soļa. Raidījuma tēmu loks ir visnotaļ plašs – no fiziskās un emocionālās veselības līdz pat stila noslēpumiem, pašvērtības celšanai un drosmei dzīvot kvalitatīvi.
"Dāmu projekts" nebaidīsies runāt par to, kas sievietes dzīvē bieži paliek aizkadra sarunās. Šosezon uzmanības centrā būs tādi svarīgi dzīves pagriezieni kā menopauze un ķermeņa pārmaiņas, partnerattiecību intimitāte brieduma gados un jauna sākuma meklējumi pēc šķiršanās. Tiks skartas arī sirds tēmas – bērnu patstāvīgās dzīves uzsākšana, rūpes par vecākiem un pusmūža krīze, kas patiesībā var kļūt par lielisku iespēju beidzot ieraudzīt pašai sevi.
Pirmajā epizodē uz iedvesmojošu atklātību skatītājus aicinās mūziķe Māra Upmane-Holšteina, kura ar savu radošo dzirksti ienesusi jaunas vēsmas sarunās par pusmūža izaicinājumiem, un rakstniece Zane Zusta, kura iestājas par autentisku sievietes būtību. Viņām pievienosies izcilā ginekoloģe Dace Matule, kura rādīs īstas dāmas cienīgu dzīvesstila paraugu, kā arī foruma "Līdere" iedvesmotāja Solvita Kabakova – sieviete, kuras misija ir vairot tūkstošiem Latvijas dāmu pašapziņu.
