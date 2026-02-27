Pakistāna piektdien bombardēja Kabulu un citas Afganistānas lielākās pilsētas, reaģējot uz Afganistānas ceturtdien sāktiem uzbrukumiem uz abu valstu robežas.
Afganistānas spēki ceturtdien uzbruka Pakistānas robežsargiem, nosaucot to par atbildi uz Pakistānas svētdien veiktiem uzlidojumiem Nangarhāras un Paktijas provincēm.
Attiecības starp abām valstīm pēdējos mēnešos ir pasliktinājušās. Robežas šķērsošanas punkti lielākoties ir bijuši slēgti kopš oktobrī notikušām kaujām, kurās nogalināti vairāk nekā 70 cilvēku abās pusēs.
Pakistāna apsūdz Afganistānu, ka tā necīnās pret kaujinieku grupējumiem, kuri veic uzbrukumus Pakistānā, bet Afganistānas talibu valdība to noliedz.
Pēc sākotnējā pamiera notikušas vairākas sarunu kārtas, bet tajās nav panākta ilgstoša vienošanās.
Pakistānas informācijas ministrs Ataulla Tarars platformā "X" paziņoja, ka ir doti triecieni Afganistānas talibu mērķiem Kabulā, Paktijas provincē un Kandahārā.
Pakistānas aizsardzības ministrs Havadža Asifs paziņoja par "vispārēju konfrontāciju" ar Afganistānas talibu valdību. "Mūsu pacietība ir sasniegusi robežu. Tagad ir atklāts karš starp mums un jums," ministrs rakstīja platformā "X".
Talibu valdība apstiprināja ziņas par Pakistānas gaisa triecieniem, bet talibu preses sekretārs Zabihulla Mudžahids sacīja, ka tajos neesot upuru.
