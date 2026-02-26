Finanšu ministrija uzskata, ka otrā pensiju līmeņa padarīšana par brīvprātīgu vai iespējas radīšana priekšlaicīgi izņemt uzkrātos līdzekļus neatbilst pensiju sistēmas ilgtermiņa mērķiem.
Šādu viedokli Finanšu ministrija (FM) paudusi, komentējot sabiedrības iniciatīvu platformā "Manabalss.lv" savāktos parakstus aicinājumam noteikt pensiju otro līmeni par brīvprātīgu. FM uzsver, ka valsts fondēto pensiju jeb otrais pensiju līmenis ir būtiska Latvijas pensiju sistēmas sastāvdaļa, kuras mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem papildu ienākumus vecumdienās un mazināt nākotnes nabadzības risku. Otrais pensiju līmenis ir veidots kā ilgtermiņa uzkrājuma mehānisms, kurā daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgos, lai kapitāls laika gaitā pieaugtu.
Eksperti uzsver – lai baudītu iespējami finansiāli neatkarīgākas vecumdienas, nākotnes pensionāriem tikai ar valsts garantēto pensiju diemžēl nepietiks, tāpēc vajadzētu krāt līdzekļus arī trešajā pensiju līmenī.
Patlaban Latvijā pensionēšanās vecums ir 65 gadi. Bet statistikas dati liecina, ka arī paredzamais mūža ilgums pieaug, tas nozīmē, ka nākotnē cilvēki pensijas vecumā pavadīs vairāk gadus nekā šī brīža sirmgalvji. Dati liecina, ka šobrīd vidēji 2,5 strādājošie atbalsta vienu pensionāru, bet pēc atsevišķām prognozēm 2050. gadā šis skaitlis varētu sarukt līdz aptuveni 1,3 strādājošajiem uz vienu pensionāru. Tas galvenokārt skaidrojams ar dzimstības lejupslīdi.
