Piesakot sevi ar debijas singlu "Nevaru" un pašu veidotu dziesmas vārdu video, Latvijas popmūzikā debitē jauna grupa "JUULY".
"Nevaru" ir emocionāli atklāts stāsts par tuvību, par laiku, kas iestrēdzis starp pagātni un nākotni. Tā ir dziesma par sajūtu, ko paši mūziķi raksturo kā "bezgalīgas dienas" vai brīžus, kad šķiet, ka viss jau ir pārdzīvots, taču vienlaikus nav iespējams ne aizmirst, ne palikt, ne saprast, ne doties tālāk.
"Dziesma veidota kā saruna starp diviem cilvēkiem, kur viens runā, bet otrs klusē. Un tieši klusumā atklājas galvenā pretruna — dzīvē viss skaistums bieži slēpjas nemainīgumā, bet mums katram sirds ilgojas pēc kustības," stāsta JUULY solists Kristers Ķeveris.
Singla skanējuma izveidē būtiska loma bijusi producentam Arnim Račinskim, kura pieredze un muzikālā redzējuma precizitāte palīdzēja "Nevaru" skanējumam iegūt savu galīgo formu.
Līdz ar debijas singlu tapis arī īpašs dziesmas vārdu video, ko grupas dalībnieki veidojuši pašu spēkiem, burtiski griežot un liekot kopā dziesmas vārdus vizuālā kolāžā. Šī DIY jeb "dari pats" pieeja uzsver patiesumu un personisku pieskārienu, atspoguļojot arī dziesmas būtību — no izjukušām domām un emocijām salikt kopā jaunu veselumu.
JUULY ir trīs pieredzējušu mūziķu apvienība, kuras skanējumā apvienojas indie, popa un rokmūzikas elementi. Grupas balss ir mūzikas un tekstu autors Kristers Ķeveris, iepriekš darbojies projektos "Revolvika" un "Midnight Projects", ar abiem izdodot pa albumam. Ar spēcīgu vokālu, personīgu liriku un vēlmi nemitīgi attīstīties, Kristers ienāk JUULY ar pārliecību, ka "Pastāvēs, tas, kas mainīsies" un tieši šī ideja kļūst par vienu no grupas radošajiem pamatiem.
JUULY ģitārists, dziesmu autors un producents Aivars Lietaunieks mūzikas nozarē darbojas jau vairāk nekā 15 gadus un plašāk zināms ar projektu "INSPO", kura ietvaros izdoti trīs EP un viens albums. Starp nozīmīgākajiem panākumiem ir dalība šova "Supernova" un "X Faktors" atlasēs. JUULY sastāvā Aivars ir radošais virzītājs studijā un rūpējas par ģitāras skanējumu, lai tas atstātu savu nospiedumu Latvijas mūzikas topos.
Visbeidzot, JUULY ģitārists — Undis Sprūdžs —, kurš muzikālo pieredzi krājis grupā "Sapņu fragmenti", ar kuru izdots albums un EP, piešķir apvienībai dinamiku un stabilu skatuves enerģiju. Undis ir neatņemama grupas sastāvdaļa gan ierakstu procesā, gan koncertos, kur viņa ģitārspēles maniere būtiski veido grupas kopējo skanējumu.
JUULY ir jauns sākums ar pieredzes pamatu. Grupa šobrīd strādā pie nākamajiem ierakstiem un gatavojas koncertiem, lai debijas singls "Nevaru" un turpmākie skaņdarbi satiktos ar klausītājiem arī dzīvajā.
Singls "Nevaru" jau pieejams visās lielākajās straumēšanas platformās.
