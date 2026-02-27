Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas turpina mērķtiecīgu darbu saistībā ar nelegālo cigarešu apriti. Tā aizvadītajā nedēļā likumsargi Rēzeknes novadā aizturēja organizētas noziedzīgas grupas dalībniekus — sešus Lietuvas Republikas pilsoņus un divus Latvijas Republikas pilsoņus, kuri saistīti ar nelegālo cigarešu pārvietošanu, izmantojot meteoroloģiskās zondes. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess par kontrabandu, turpinās izmeklēšana, informē VP.
2026. gada 20. februārī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju saistībā ar ielidojušām meteoroloģiskajām zondēm un veicot operatīvās darbības Rēzeknes novada Maltas pagastā, meža masīvā, aizturēja astoņus organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus. Likumsargi aizturēja sešus Lietuvas Republikas pilsoņus, kuri dzimuši 1993., 1995., 2000., 1992., 1999. un 2003. gadā. Tāpat notikuma vietā aizturēja divus Latvijas Republikas pilsoņus, kuri dzimuši 1992. un 1981. gadā.
No sešiem aizturētajiem lietuviešiem trim, kuri dzimuši 1993., 1995. un 2000. gadā, piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Notikuma vietā
likumsargi konstatēja un izņēma 120 000 gabalu nelegālo cigarešu
ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un mobilos telefonus. Uzsāktajā kriminālprocesā turpinās izmeklēšana.
Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas — par kontrabandu, ja to izdarījusi organizēta grupa, vai par kontrabandu, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par noziedzīgo nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos, vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
