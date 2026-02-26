Šogad martā plānots parakstīt papildu vienošanos attiecībā uz pārtikas produktu zemo cenu grozu, tostarp paplašinot tajā iekļaujamo produktu klāstu, ceturtdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
"Martā mēs ar visām iesaistītajām pusēm parakstīsim jaunu, papildu vienošanos," sacīja Valainis, piebilstot, ka ir panākta vienošanās, ka šajā pārtikas preču zemo cenu grozā būs vairāk produktu.
Ministrs arī norādīja, ka zemo cenu grozā iekļautajiem produktiem veikalos jābūt labāk pamanāmiem.
"Ja mēs ejam ar šīm zemo cenu kategorijām, tad tām ir jābūt pietiekami labi redzamām,"
teica Valainis, piebilstot, ka tirgotāji apliecinājuši gatavību šajā jautājumā nākt pretī.
Valainis atgādināja, ka šā gada vidū Latvijā paredzēts samazināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi atsevišķiem pārtikas produktiem. "Arī te būs papildu vienošanās, kā notiks PVN samazināšana, ko uzņemas tirgotājs, ko uzņemas ražotājs, ko uzņemas starpnieki, loģistikas uzņēmumi," sacīja ministrs, uzsverot, ka šim procesam tiks rūpīgi sekots.
Jau ziņots, ka daļai pārtikas pamatproduktu, tostarp miltiem, pienam, putnu gaļas produktiem un svaigām olām, no šā gada vidus tiks piemērota samazinātā PVN likme 12% apmērā. Grozījumi pieņemti ar mērķi mazināt pārtikas cenu kāpuma ietekmi uz iedzīvotāju labklājību.
2025. gada maijā tika parakstīts memorands par pārtikas cenu samazināšanu. Memorandu parakstīja ekonomikas ministrs, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, biedrība "Zemnieku saeima" un citi sadarbības partneri. Memorands paredz zemo cenu pārtikas groza ieviešanu, cenu salīdzināšanas rīka izveidi, kā arī vietējās izcelsmes produktu īpatsvara palielināšanu veikalos.
Memorands nosaka, ka pārtikas zemo cenu grozā jāiekļauj vismaz viens produkts no katras no desmit pamata pārtikas kategorijām. Šīs kategorijas ietver maizi, pienu, sieru, biezpienu, sviestu, krējumu, jogurtu, paniņas, svaigus dārzeņus un augļus, cūkgaļu, mājputnu gaļu, liellopu un teļa gaļu, aitas un kazas gaļu, svaigas zivis, olas, miltus un citus graudaugus, kā arī augu eļļas.
Vienlaikus Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), uzraugot pārtikas cenu memoranda izpildi un zemo cenu groza saturu, šā gada februārī secināja, ka
Latvijā pārtikas zemo cenu grozos bieži nav pārstāvētas visas memorandā noteiktās produktu kategorijas.
32 nedēļu monitorings liecina, ka lielveikalu ķēdēs zemo cenu grozos vidēji iekļautas septiņas no desmit paredzētajām kategorijām. Šis rādītājs ilgstoši nemainās un, PTAC vērtējumā, nav pietiekams. Aptverto kategoriju skaits dažādās mazumtirdzniecības ķēdēs svārstās no četrām līdz deviņām atkarībā no tirgotāja sortimenta.
Savukārt mazumtirgotāji norādījuši, ka sezonālo īpatnību un konkrētu veikalu piedāvājuma dēļ viņi nevar regulāri nodrošināt visas pārtikas cenu memorandā paredzētās zemo cenu grozā iekļaujamās produktu kategorijas.
