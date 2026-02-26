Dubaijas "WTA 1000" turnīra mačs 16. februārī starp Latvijas pirmo raketi Aļonu Ostapenko un Krievijas tenisisti Annu Kaļinsku izraisījis rezonansi sociālajos medijos — uzmanības centrā nonākuši ne vien sportiskie notikumi, bet arī emocionāla epizode tribīnēs.
Vairāk nekā nedēļu pēc spēles internetā izplatījušies ieraksti, kuros kāda Kaļinskas atbalstītāja apgalvo, ka Ostapenko mača laikā paudusi asu nostāju pret agresorvalsts sportistu dalību turnīros. Kā vēsta sieviete, Ostapenko esot izteikusies, ka
krieviem vajadzētu aizliegt piedalīties sacensībās.
Fane norāda, ka pēc trešā seta, kurā uzvaru izcīnīja Kaļinska, Ostapenko esot pagriezusies viņas virzienā un nosaukusi viņu aizskarošā vārdā, lietojot frāzi "krievu m**ka". Atbalstītāja atzīst, ka no sportistes šādu reakciju negaidīja, tomēr uzsver — izteiktie vārdi viņu personīgi neesot sāpinājuši, lai gan situāciju bijusi nepatīkama.
Tikmēr sociālo mediju lietotāji pauduši atbalstu Latvijas tenisistei. Daļa komentētāju uzskata, ka viņas izteikumi atspoguļo attieksmi pret okupantu rīcību Ukrainā, atgādinot, ka laikā, kamēr krievu sportistiem ļauts startēt starptautiskās sacensībās, karš Ukrainā turpinās un cieš arī sportisti.
Zemāk pievienotais video ir krievu valodā.
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pirmdien Dubaijas "WTA 1000" turnīra pirmajā kārtā ar 6-2, 1-6, 4-6 zaudēja krievietei Annai Kaļinskai.
Ostapenko WTA rangā ieņem 27. vietu, bet Kaļinska ir 23. pozīcijā.
