LTV ziņās kadrā blakus moderatoriem var novērot profesionāļus, kuri tulko ziņas zīmju valodā. Surdotulce Elza Āriņa zīmju valodā tulko ne tikai ziņas, bet arī filmas, animācijas filmas un pat koncertus. Nesen viņu varēja redzēt dziesmu konkursā "Supernova", kurā Elza tulkoja dziesmas, padarot tās pieejamas nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem. Elza uzauga nedzirdīgu vecāku ģimenē, tādējādi jau no mazotnes ir apguvusi zīmju valodu. Sarunā par surdotulces profesiju, "Supernovu", misijas apziņu, atvērtību un sirsnību.
Kopš bērnības pārvaldi zīmju valodu un esi profesionāla surdotulce. Pastāsti vairāk, kā nokļuvi LTV ziņās, kā arī par savu darba ikdienu!
E. Āriņa: LTV esmu Satura adaptācijas nodaļas vadītāja, kā arī zīmju valodas tulce. Mūsu LTV Programmas daļas kolēģi ar Latvijas Nedzirdīgo savienību (LNS) lemj par noteiktu raidījumu tulkošanu zīmju valodā. LTV nokļuvu, pateicoties kolēģei Brigitai Lazdai, kura ir zīmju valodas tulce un LNS valdes priekšsēdētāja. 2014. gadā radās ideja, ka vajadzētu tulkot saturu nedzirdīgiem, vājdzirdīgiem bērniņiem. Tulkoju animācijas seriālu "Raķetēni". Brigita toreiz teica, ka man izdosies to iztulkot, jo pati esmu kā tāds raķetēns. Man tas joprojām ir kompliments! Līdz 2014. gadam mana vienīgā saskarsme ar televīziju bija ekskursija pamatskolas laikā. Paldies, ka mana ceļa sākumā 2014. gadā LTV noticēja gan man, gan kolēģim Aināram Ostvaldam, ar kuru kopā uzsākām šo ceļu. Vēlāk jau darbs televīzijā kļuva par manu pamatdarbu, un Brigita nāca klajā ar piedāvājumu tulkot dienas ziņas plkst. 18. Iepriekš biju par to sapņojusi, bet nekad nebiju apsvērusi to kā reāli sasniedzamu vēlmi. Mani vecāki ir nedzirdīgi, bet saturs nedzirdīgajiem ne vienmēr bijis pieejams. Kā bērns atceros, kā vēroju Brigitu Lazdu televīzijas dienas ziņās ekrāna labajā stūrītī apakšā. Man viņa ir zīmju valodas tulka etalons. Lūkojoties uz saviem kolēģiem televīzijā, vienmēr domāju, ka tā ir augstākā profesionālā pilotāža. Turpinu slīpēt savas prasmes tulkošanā, vēroju un mācos labāko no kolēģiem. Pasaule ir mainīga – zīmes arī. Zīmju valoda mainās tieši tāpat kā jebkura valoda. Tā kļūst plašāka, detalizētāka. Piemēram, nesen vajadzēja domāt, kā parādīt zīmi "Epstīns". Runājot par profesijas izvēli, tad teiktu, ka tā ir mana misija.
Nesen norisinājās konkurss "Supernova", kurā biji viena no tulcēm. Kā tev veicās ar dziesmu tulkošanu? Kā vispār ir iespējams iztulkot mūziku zīmēs?
2015. gadā nāca klajā "Supernova", vēlāk 2016. gadā tā kļuva pieejama arī nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem, nodrošinot tulkojumu. Jau ir pagājuši 10 gadi, kas šķiet visai neticami. Cik daudz un dažādas dziesmas esmu dzirdējusi šo gadu laikā! Šis ir bijis liels izaicinājums, kas prasīja iepriekšēju sagatavošanos. Sākumā teksts ir jāatdzejo, vēlāk jātulko zīmēs. Turpretī atdzejošana nav gluži visu tekstu tulkot vārds vārdā. Mēs izvēlamies atbilstošus vārdus, lai neizkropļotu izpildītāja dziesmas vēstījumu. Šogad "Supernovā" dominēja dāmas, tāpēc Aināram arī nācās tulkot viņu uzstāšanos. Mums viss ir jāsalāgo ar scenogrāfiju, kopējo enerģiju uz skatuves, jāizdomā visas detaļas iepriekš – kā nokāpsim no skatuves, kā mainīsimies, pa kuru pusi uziesim. Konsultējāmies ar Brigitu, kā tas no malas izskatās, kā arī vai mūsu tulkojumu var uztvert. Vēl varētu piebilst, ka surdotulka profesijā visu laiku jāpapildina savs vārdu krājums, jāpadara valoda arvien bagātāka.