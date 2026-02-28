Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Atlantas "Hawks" ģenerālmenedžeris Onsi Salehs Goldensteitas "Warriors" galvenajam trenerim Stīvam Keram noliedza, ka Kristapam Porziņģim būtu bijis posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, raidstacijai "95.7 The Game" teica Kers.
Pagājušajā sezonā, vēl pārstāvot Bostonas "Celtics", pēc paša basketbolista teiktā, Porziņģim tika konstatēts POTS, kas, neārstēts, var izraisīt stipru nogurumu vai reiboni. Sezonas otrajā pusē Porziņģis tobrīd neatklātas slimības dēļ izlaida vairākas spēles.
Arī šajā sezonā, kad Porziņģis vēl pārstāvēja "Hawks", viņš saslimšanas dēļ izlaida vairākas spēles, taču basketbolists noliedza, ka tas būtu bijis saistīts ar iepriekšējo saslimšanu.
"Kad uzzināju par maiņu, sāku interesēties vairāk par šo diagnozi. Zvanīju Onsi un jautāju, vai tas stāsts ir īsts. Un viņš teica, ka tas patiesībā neesot bijis POTS. Apkārt klīda tikai runas," teica Kers.
Šonedēļ Porziņģis nedevās līdzi "Warriors" komandai izbraukumā, taču tas bijis parastas saslimšanas dēļ, apstiprināja Kers. Pagaidām Porziņģa dalība sestdienas spēlē ir zem jautājuma zīmes.
Pagājušajā nedēļā Porziņģis debitēja "Warriors" komandā, 17 minūtēs gūstot 12 punktus zaudējumā 110:121 Bostonas "Celtics".
Iepriekšējo spēli latvietis aizvadīja janvāra sākumā vēl Atlantas "Hawks" rindās, bet februārī viņš maiņas darījumā nonāca "Warriors" sastāvā. Sešas nedēļas Porziņģis laukumā nedevās Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ, bet kopumā šajā sezonā viņš aizvadījis tikai 17 spēles.
