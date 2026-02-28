Nepālā, Dhadingas apgabalā aptuveni 80 kilometrus uz rietumiem no galvaspilsētas Katmandu, pirmdien gājuši bojā vismaz 19 cilvēki, kad pasažieru autobuss nobrauca no kalnu šosejas un nogāzās apmēram 200 metrus lejup pa nogāzi.
Autobuss bija ceļā no tūristu iecienītās Pokharas pilsētas uz Katmandu un tajā atradās aptuveni 44 cilvēki, tostarp vadītājs. Negadījums notika uz Prithvi šosejas pie Benighatas ciema. Transportlīdzeklis noripoja pa stāvu nogāzi un apstājās Trišuli upes krastā.
Vietējā policija ziņo, ka bojāgājušo vidū ir arī 24 gadus vecs Lielbritānijas pilsonis. Negadījumā ievainoti vismaz 25 cilvēki, tostarp Jaunzēlandes un Ķīnas valstspiederīgie. Cietušie nogādāti Katmandu Nacionālajā traumu centrā un citās ārstniecības iestādēs.
Glābēji notikuma vietā ieradās drīz pēc avārijas un izcēla pasažierus no sadragātā autobusa. Policija sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu negadījuma cēloņus.
Autobusu avārijas Nepālā nav retums, jo kalnainajā valstī daudzi ceļi ir šauri un slikti uzturēti. Līdzīgs negadījums šajā pašā vietā notika 2024. gadā, kad divi autobusi ar 65 pasažieriem iekrita Trišuli upē, bojā ejot lielākajai daļai cilvēku.
