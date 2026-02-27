Valsts policija Pierīgā aizturējusi trīs personu organizētu grupu, kura nodarbojusies ar narkotisko vielu glabāšanu, realizēšanu un izgatavošanu. Kopumā veiktas deviņas kratīšanas, kuru laikā izņemti vairāk nekā 25 kilogrami narkotisko vielu, 50 litru amfetamīna eļļas, skaidra nauda, trīs automašīnas un dažādi citi priekšmeti. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un aizturētas trīs personas, kurām piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums, informē policija.
Šā gada februārī Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess par iespējamu narkotisko vielu glabāšanu un tirgošanu. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka trīs personu organizēta grupa nodarbojas ar narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu uzglabāšanu, realizēšanu un izgatavošanu. Organizētā grupa realizēja kokaīnu, marihuānu, amfetamīnu, mefedronu, MDMA tabletes, kā arī mājas apstākļos izgatavoja amfetamīnu.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja darbinieki sadarbībā ar Speciālo uzdevumu bataljonu, Pretterorisma vienību "OMEGA", Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroju un Galvenās kārtības policijas pārvaldes Resursu un krīzes vadības pārvaldes Tehniskā atbalsta vadības nodaļu 13. februārī aizturēja trīs personas uzreiz pēc tam, kad kādā no Pierīgas mežiem tika realizēts viens kilograms kokaīna, izmantojot slēpni.
Kopumā veiktas deviņas kratīšanas personām piekritīgajās adresēs, kuru laikā izņemts ievērojams daudzums narkotisko vielu, kā arī citi priekšmeti, tostarp:
• 4,7 kilogrami kokaīna;
• 10 kilogrami marihuānas;
• 11 kilogrami MDMA tablešu;
• viens kilograms amfetamīna;
• 50 gramu kristālu;
• 50 gramu mefedrona;
• 50 litru amfetamīna eļļas;
• trīs automašīnas — divi "BMW" un "Volvo";
• 7310 eiro;
• 14 tukši vakuuma maisi ar amfetamīna paliekām;
• 410 THC saturošas elektroniskās cigaretes.
Aizturētie vīrieši dzimuši 1997., 1995. un 1999. gadā. 15. februārī visām trim personām piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums. Līdz šim minētie vīrieši nebija sodīti.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā, vai ja tās izraisījušas smagas sekas, kā arī par narkotisko vai psihotropo vielu realizāciju nepilngadīgai personai, izglītības iestādēs vai to teritorijā, restorānos, kafejnīcās, bāros, publiskās izklaides vai svētku pasākumu norises vietās.
Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Aptauja
Vai piekrītat jauniešu uzskatam, ka darbs dzīvē nav vissvarīgākais?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu