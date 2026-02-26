Tīmekļvietni "Depresija.lv" ik dienu apmeklē vairāk nekā 450 cilvēku, informēja Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs Elmārs Rancāns.
Vietnē ikviens var aizpildīt depresijas un trauksmes pašnovērtēšanas testus, kas prasa ne vairāk kā piecas minūtes, kā arī iepazīties ar zinātniski pamatotu informāciju par šo traucējumu atpazīšanu un ārstēšanu.
No 14. janvāra līdz 13. februārim depresijas testu aizpildījuši 1109 cilvēki, bet trauksmes testu — 376. Rezultāti rāda, ka klīniski nozīmīga depresija konstatējama 81% testu aizpildītāju, savukārt trauksme — 74%.
Rancāns skaidro, ka tas nozīmē — gandrīz 900 cilvēkiem būtu jāvēršas pēc palīdzības saistībā ar depresiju, bet aptuveni 280 — trauksmes dēļ. Viņaprāt, šie dati apliecina, ka
sabiedrībā ir daudz cilvēku, kuriem nepieciešams profesionāls izvērtējums un atbilstoša ārstēšana.
Svarīgi ir par to runāt, iedrošināt un atbalstīt līdzcilvēkus meklēt palīdzību, uzsver speciālists.
Starptautiskos testus — Pacienta veselības aptauju (PHQ-9) un Ģeneralizētās trauksmes aptauju (GAD-7) — Latvijas apstākļiem pētījuma laikā pielāgoja RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, nosakot Latvijai specifiskas klīniskās robežvērtības. Testu aizpildīšana palīdz saprast, kad un cik steidzami nepieciešams vērsties pēc palīdzības.
Rancāns norāda, ka depresijas un trauksmes tēma medijos biežāk aktualizējas pēc ziņām par cilvēku pāragru aiziešanu no dzīves, taču būtiski ir šīs problēmas atpazīt savlaicīgi.
Pašnovērtēšanas testi vietnē "Depresija.lv" izveidoti pirms vairāk nekā 12 gadiem RSU sadarbībā ar Latvijas Psihiatru asociāciju.
