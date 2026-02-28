Holivudas režisora Roba Rainera dēls Niks Rainers pirmdien Losandželosas tiesā paziņoja, ka neatzīst savu vainu slepkavībās saistībā ar savu vecāku nāvi.
32 gadus vecais Rainers tiek apsūdzēts par tēva — 78 gadus vecā režisora Roba Rainera — un mātes Mišelas Singeres Raineres noduršanu viņu mājās Brentvudas rajonā 14. decembrī. Abi tika atrasti miruši ar vairākām asu priekšmetu radītām traumām. Apsūdzētais tika aizturēts dažas stundas vēlāk un kopš tā laika viņš tiek turēts apcietinājumā bez iespējas tikt atbrīvotam pret drošības naudu.
Nevainīguma atzīšanu tiesā Rainera vārdā nolasīja viņa jaunā aizstāve — valsts nozīmētā advokāte Kimberlija Grīna. Tiesas sēdes laikā apsūdzētais atradās stiklotā apsargājamā zonā un uz jautājumiem atbildēja īsi.
Tiesa noteikusi, ka 29. aprīlī notiks nākamā sēde, kurā prokuratūra iesniegs pierādījumus, lai lemtu, vai lieta nododama izskatīšanai zvērināto tiesā. Prokuratūra vēl nav izlēmusi, vai pieprasīs nāvessodu.
Varasiestādes pagaidām nav sniegušas informāciju par iespējamo nozieguma motīvu. Robs Reiners bija pazīstams ar filmām “The Princess Bride”, “This Is Spinal Tap”, “Stand By Me” un “When Harry Met Sally”.
