Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Margarita ir atgriezusies no Kazahstānas, kur bija devusies apciemot draugu ar ģimeni. Draugs Mārtiņš ir noraizējies – cik šis tālais brauciens un palīdzēšana būtībā svešam cilvēkam Margaritai ir izmaksājis?
Margarita ir atgriezusies no Kazahstānas brauciena, un viņas draugs Mārtiņš ir nelielā neizpratnē – kāpēc Margarita palīdz cilvēkam tālā zemē, ja mūsu zemē taču arī cilvēkiem trūkst naudas.
Margaritai uz to atbilde ir vienkārša: “Es izvēlos palīdzēt, kam es gribu palīdzēt. Es aizsūtīšu dvacāru uz Kazahstānu, un es tev pateikšu, kāpēc – tur cilvēks strādā katru dienu, bez brīvdienām, 18 stundas dienā. Viņš neguļ, var teikt, vispār. Ja viņš sēdētu vienkārši un lūgtos, es nepalīdzētu. Varbūt pēc gada, pēc diviem viņi nostāsies uz kājām, sieva aizies strādāt, un viss aizies. Vairāk jau viņam vajadzīgs tas, ka viss būs labi. Es braucu prom, viņš stāvēja un raudāja.”
Mārtiņš atzīst, ka viņam reizēm patīk Margaritas vieglā attieksme pret naudu – divdesmit tur, divdesmit tam, divdesmit šim, bet tomēr viņš grib zināt – cik izmaksājis šis labdarības brauciens uz Kazahstānu?
Margarita sāk skaitīt – nu nav maz, sanāk apmēram 660 eiro. Bet viņa ir nesaprašanā – kāpēc Mārtiņš kaut ko pārmet, kāpēc viņa reizi gadā nevar šādu summu notērēt tā, kā viņai to gribētos: “Jā, viņš ir man palīdzējis daudz, ar tiesībām, ar visu viņš ir man palīdzējis – es neliedzos. Bet tas nedod tev tiesības līst manā finansiālajā stāvoklī!”
VIDEO:
