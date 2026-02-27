Daudzās pašvaldībās Latvijā šomēnes lemj par izglītības iestāžu likvidēšanu vai reorganizāciju.
Tas saistīts ar valsts noteiktajiem izglītības finansēšanas kritērijiem un jauno pedagogu darba samaksas modeli "Programma skolā". Demogrāfiskās bedres dēļ daudzviet samazinās audzēkņu skaits, bērnudārzi un skolas vairs nav tik piepildīti kā agrāk, tāpēc arī vietvaras spriež, kuras skolas slēgt, kuras apvienot. Taču šie lēmumi saskaras arī ar pedagogu un vecāku pretestību.
Piemēram, kā ziņo LETA, pēc vecāku protestiem Limbažu novada dome ceturtdien tomēr bijusi spiesta mainīt sākotnējo ieceri par mūzikas un mākslas skolu reorganizāciju un izveidoja divas, nevis vienu mūzikas un mākslas skolu. Vecāku ieskatā domes rīcība bijusi sasteigta un neliecinājusi par labas pārvaldības principiem.
Savukārt Jēkabpils novada dome ceturtdien pēc skolu pārstāvju protesta un divu stundu diskusijām atbalstījusi izmaiņas novada izglītības iestāžu tīklā. Vairākas Jēkabpils novada skolas nākamajā mācību gadā neuzņems desmitklasniekus un vēlāk pārtaps par pamatskolām, bet divas skolas pašvaldība likvidēs. Pirms domes sēdes pie domes noticis pikets, kurā sanākušie pauda, ka bērni nav tikai cipari "Excel" tabulā. Skolu pārstāvji domniekus uzrunājuši arī sēdes laikā, vairākkārt pārmetot lēmuma pieņemšanu steigā, neizdiskutējot un neizanalizējot. Runātāji akcentējuši, ka lielai daļai lēmuma skarto skolēnu palielināsies ceļā uz un no skolas pavadītais laiks, kas jau tagad esot pietiekami ilgs.
Izskanēja arī piedāvājums Latvijā noteikt reorganizēto un slēgto skolu atceres dienu.
Tāpat par izmaiņām ceturtdien lēmuši Ventspils novada domes deputāti – nepietiekama skolēnu skaita dēļ Popes pamatskolai mainīs izglītības pakāpi un turpmāk šajā izglītības iestādē mācīsies 1.–6. klašu skolēni. 7.–9. klašu skolēni varēs mācīties Puzes pamatskolā, Ugāles vidusskolā.
Arī Ķekavas novada dome lemj par Baldones sākumskolas reorganizāciju, pievienojot to Baldones vidusskolai. Pret to iebilst skolēnu vecāki, kuri uzskata – Ķekavas novada dome, aizbildinoties ar reformām, steidzamā kārtā virza Baldones sākumskolas slēgšanu, neskatoties uz to, ka skola izpilda visus Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktos kritērijus.
