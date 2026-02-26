Pagājušajā gadā reģistrēts mazākais slepkavību skaits kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, liecina Valsts policijas (VP) apkopotie dati.
Pērn nogalinātas 33 personas, kā arī reģistrēti 20 slepkavības mēģinājumi un novērsts viens slepkavības gadījums. Gadu iepriekš nonāvētas bija 42 personas.
Aizvadītajā gadā reģistrētas trīs dubultslepkavības, kas ir par vienu vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Likumsargiem patlaban nav izdevies atklāt četras slepkavības.
96% slepkavību bijušas sadzīviska rakstura. 82% no tām pastrādātas mājokļos. 32% gadījumu kā slepkavības rīks izmantots nazis.
Aizturēto personu profils liecina, ka 79% ir vīrieši ar vidējo vecumu 45 gadi, savukārt 21% — sievietes ar vidējo vecumu 39 gadi. Upuru profils rāda, ka 67% cietušo bija vīrieši ar vidējo vecumu 43 gadi, bet 33% — sievietes, kuru vidējais vecums arī ir 43 gadi.
Pagājušajā gadā nav konstatēta neviena slepkavība ar pasūtījuma pazīmēm.
