Valsts darba inspekcija (VDI) neplāno izmeklēt sprādzienu, kas notika pie padomju karavīru memoriāla "mūžīgās uguns" Daugavpilī, pavēstīja VDI.
Latgales reģiona VDI norādīja, ka sprādzienā cietušajam Dubrovina parkā darba nespēja nav iestājusies, tādēļ no inspekcijas puses nelaimes gadījuma darbā izmeklēšana netiks sākta.
Jau vēstīts, ka 19. februārī, veicot tā dēvētās mūžīgās uguns apkopes darbus Dubrovina parkā, notika sprādziens, kurā cieta viens cilvēks. Daugavpils pašvaldības policijā pieļauj, ka eksplozija varētu būt notikusi gāzes noplūdes dēļ. Policijas publiskotajā video redzams, ka sprādziena brīdī pie "mūžīgās uguns" atradās cilvēks.
Cietušajam sniegta medicīniskā palīdzība. Video redzams, ka pēc sprādziena viņš kustējās, taču pats kājās nepacēlās.
No publiskotā video secināms arī, ka pēc sprādziena memoriālā atkal degusi "mūžīgā uguns", lai gan ieraksta sākumā tā nebija iedegta.
Par notikušo Valsts policijas Dienvidlatgales iecirknī sākta pārbaude, un tiek skaidroti negadījuma apstākļi. Policija informē, ka notikuma vieta ir norobežota.
