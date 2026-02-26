Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma Labklājības ministrijas (LM) sagatavotos grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, lai palīdzētu iedzīvotājiem segt augstos mājokļa rēķinus un nepieļautu parādu uzkrāšanos, jo patlaban mājokļa pabalsts daudziem vairs nav pietiekams.
Izmaiņas paredz ziemas periodā — no šā gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim — palielināt koeficientus, pēc kuriem tiek aprēķināts mājokļa pabalsts.
Piemēram, ja pensionāra ienākumi ir 500 eiro, bet izdevumi par mājokli — 300 eiro mēnesī, līdzšinējais pabalsts būtu 192 eiro, savukārt pēc izmaiņu stāšanās spēkā viņš varēs pretendēt uz 267 eiro mēnesī, iepriekš norādīja likumprojekta autori. Turklāt šie grozījumi nodrošinās, ka arī daļa mājsaimniecību, kuras līdz šim, piemērojot esošos koeficientus, mājokļa pabalstam nekvalificējās, varēs pretendēt uz atbalstu.
Mājsaimniecībām, kuras jau saņem mājokļa pabalstu, tas tiks pārrēķināts automātiski,
bet pārējām būs jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā, kas izvērtēs mājsaimniecības materiālo situāciju un lems par pabalsta piešķiršanu.
Tāpat, ņemot vērā iespējamu darbinieku noslodzes pieaugumu, grozījumi paredz iespēju pašvaldībām no 1. marta līdz 30. jūnijam noteikt piemaksu darbiniekiem, kuri strādā ar mājokļa pabalsta piešķiršanu un pārrēķinu, līdz 30% no noteiktās mēnešalgas.
Atbalstīts arī deputātu priekšlikums paplašināt mājokļa pabalsta saņēmēju loku — to varēs pieprasīt arī mājsaimniecības ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, kā arī ar jauniešiem līdz 24 gadiem, ja viņi turpina apgūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Vienlaikus tiks palielināta valsts mērķdotācija pašvaldībām, lai segtu ar pabalstu izmaksu saistītos izdevumus, tostarp nodrošinātu atbalstu pašvaldību darbiniekiem par papildu darbu.
Pieņemtie grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.
Diskusijas par mājokļa atbalsta palielināšanu sākās pēc aukstā janvāra, kad daudziem iedzīvotājiem būtiski pieauga apkures rēķini.
