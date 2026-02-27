Ceturtdienas vakarā sociālajos medijos publicēts video, kurā redzams vīrietis, kurš Torņakalna dzelzceļa stacijas apkaimē pārvietojas pa sliedēm bez apģērba.
Kā norādīts ieraksta aprakstā, notikums fiksēts ap pulksten 18.30. Saskaņā ar aculiecinieka sniegto informāciju persona devusies Rīgas virzienā.
Pārvietošanās pa dzelzceļa sliedēm ir aizliegta un var apdraudēt gan pašu personu, gan vilcienu satiksmi.
