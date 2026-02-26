Mainīgos laikapstākļos novecojušā asfalta segumā pastiprināti veidojas bedres, pavēstīja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC). Uzņēmumā informē, ka tuvākajās nedēļās sinoptiķi prognozē atkusni, kas vispirms skars dienvidu un piejūras reģionus. Līdz ar to Kurzemē, Zemgalē un Pierīgā bedru veidošanās var sākties jau šonedēļ.
Kompānijā norāda, ka atsevišķos posmos jau konstatēta pastiprināta plaisu un bedru rašanās asfalta segumā. Tāpēc nepieciešamības gadījumā šajās vietās tiks samazināts atļautais braukšanas ātrums.
Pierīgā posmi, kuros atkušņa laikā veidojas bedres, ir Tallinas šoseja (A1) pirms Baltezera, pārvads pār Tallinas šoseju (A1) Ādažos, Rīgas apvedceļa Baltezers-Saulkalne (A4) posmi, pārvads pār Vidzemes šoseju (A2), tilts pār Mazo Juglu, pārvads pār Daugavpils šoseju (A6), Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte (A5) posms starp Bauskas (A7) un Jelgavas (A8) šosejām, Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte (A5) pārvads pār Jelgavas šoseju (A8), Jelgavas šoseja Jaunolainē, kā arī Jaunmārupē uz autoceļa Rīga-Jaunmārupe (P132) esošais pārvads.
Savukārt Kurzemē bedres veidojas uz Ventas tilta Kuldīgas apvedceļa maršrutā (P118), posmā no Priekules līdz Lietuvas robežai (P114) un uz Liepājas šosejas (A9) Grobiņā.
LVC skaidro, ka ziemas periodā satiksmei bīstamas bedres tiek aizpildītas ar aukstā asfalta tehnoloģiju, kas piemērota ziemas apstākļiem. Iestājoties piemērotiem laikapstākļiem, kad segums apžūst un gaisa temperatūra paaugstinās, uzturētāji masveidā veiks visu bedru remontdarbus.
Par satiksmei bīstamām tiek uzskatītas bedres asfalta segumā, kuru laukums pārsniedz 0,1 kvadrātmetru un kuru dziļums ir lielāks par pieciem centimetriem.
LVC aicina autovadītājus ziņot par satiksmei bīstamām bedrēm uz valsts autoceļiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.
