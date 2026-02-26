20. februārī Ņujorkas štatā 93 gadu vecumā mūžībā aizgājis zinātnieks, viens no organizācijas "Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām" dibinātājiem un aktīvajiem dalībniekiem Uldis Bluķis, informēja Ārlietu ministrijā.
Tūlīt pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Bluķis strādāja Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO Ņujorkā un bija padomdevējs daudziem jaunajiem kolēģiem. Ministrijā uzsver, ka viņa ieguldījums Latvijas neatkarības un starptautisko sakaru atjaunošanā bijis nozīmīgs.
Bluķis dzimis Jelgavā 1933. gada 19. februārī, bet 1944. gadā kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, savukārt 1951. gadā pārcēlās uz ASV. Viņš absolvējis Ilinoisas Universitātes Ķīmijas fakultāti un Kalifornijas Universitātē Bērkli ieguvis doktora grādu fizikālajā ķīmijā.
Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju Bluķis bija emeritētais profesors Ņujorkas Pilsētas universitātes Bruklinas koledžā, kur līdz 1991. gadam pasniedza ķīmiju, zinātnes vēsturi un vispārējo zinātni.
Laikposmā no 1966. līdz 1991. gadam viņš darbojās organizācijā "Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām", cenšoties ANO panākt atbalstu Baltijas valstu neatkarības atjaunošanai. Organizācijas darbība balstījās uz okupēto Baltijas valstu pašnoteikšanās tiesību principu, vienlaikus iestājoties par dekolonizāciju un cilvēktiesību ievērošanu.
Tās pārstāvji uzrunāja ANO dalībvalstu diplomātus pastāvīgajās pārstāvniecībās Ņujorkā un Cilvēktiesību komisijas sesiju delegātus Ženēvā, kā arī aktīvi sadarbojās ar medijiem. No 1989. gada organizācija rīkoja Baltijas valstu Tautas frontes pārstāvju tikšanās ar Eiropas diplomātiem Ņujorkā un Ženēvā.
Pēc Latvijas uzņemšanas ANO 1991. gada 17. septembrī Bluķis sāka darbu Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO. Viņš devis būtisku ieguldījumu problēmu risināšanā, ar kurām Latvija saskārās, panākot gan dalībmaksas samazinājumu ANO struktūrās, gan visas ANO maksājumu sistēmas reformu.
No 1994. līdz 2000. gadam Bluķis bija ANO Kontribūciju komitejas loceklis.
Ārlietu ministrijā norāda, ka viņš pastāvīgi sekoja notikumiem Latvijā un ārlietu dienestā, kā arī bija gandarīts par Latvijas ievēlēšanu ANO Drošības padomē 2026.–2027. gadam.
Bluķis aktīvi iesaistījās arī latviešu kopienas sabiedriskajā dzīvē ASV.
Viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
