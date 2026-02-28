ASV Slepenais dienests naktī uz 22. februāri nošāvis bruņotu vīrieti, kurš iekļuvis prezidenta Donalda Trampa rezidences "Mar-a-Lago" apsargātajā teritorijā Floridā, pavēstīja amatpersonas.
Incidents noticis ap pulksten 1.30 naktī pēc vietējā laika. Vīrietis ar automašīnu iebraucis īpašuma ziemeļu vārtu zonā brīdī, kad no teritorijas izbrauca cits transportlīdzeklis. Saskaņā ar Slepenā dienesta sniegto informāciju viņam līdzi bijusi bise un degvielas kanna.
Kad vīrietis nepakļāvās likumsargu rīkojumiem nomest priekšmetus un pacēla ieroci šaušanas pozīcijā, divi Slepenā dienesta aģenti un vietējā apgabala likumsargs atklāja uguni, "neitralizējot draudus", preses konferencē norādīja vietējais šerifs. Likumsargu vidū cietušo nav.
Aizdomās turētais identificēts kā 21 gadu vecais Ostins Takers Martins no Ziemeļkarolīnas. Vietējā šerifa birojs ziņoja, ka ģimene viņu svētdienas agrumā bija izsludinājusi meklēšanā. Izmeklētāji pieļauj, ka ieroci viņš iegādājies ceļā uz Floridu. Viņa darbības motīvs pagaidām nav noskaidrots, un izmeklēšanā iesaistīts arī Federālais izmeklēšanas birojs.
Negadījuma brīdī Tramps atradās Vašingtonā, nevis Floridā. Drošības režīms "Mar-a-Lago" teritorijā ir pastiprināts, ņemot vērā iepriekšējos atentāta mēģinājumus pret prezidentu.
