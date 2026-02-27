Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Magone kopā ar draudzeni Ilvu iekārtojušās Ēģiptes viesnīcā un sāk pārcilāt līdzi paņemtās štātes, lai saprastu, ko vilkt mugurā, pastaigājoties pa pilsētu un ko, dodoties vakariņās. Starp mantām Magone atrod arī īpašu sveicienu Latvijas heiteriem.
Magone ar Ilvu iekārtojušās viesnīcā un pārcilā kofera saturu, lai izvēlētos piemērotu apģērbu katram gadījumam. Parakņājusies koferī, Magone no tā izvelk saulesbrilles, kuras ir pacelta vidējā pirksta formā – šīs varētu likt!
Tas pamatīgi sasmīdina Ilvu, bet Magone saka, ka tās būs par godu heiteriem, kas palikuši Latvijā, kamēr viņām tās noderēs labākai apetītei. Kad nolemts, ka brilles būs piemērotas vakariņām, ir skaidrs, ka tām jāpieskaņo arī tērps – vajadzētu zelta, dzeltenu vai zilu kleitu.
Pirmās Magones izvēlētās bikses Ilva izbrāķē: “Te ir tik karsti! Tu viņās izsutīsi, ārā taču 30 grādi. Kaut ko vajag tādu smuku, vasarīgu. Es esmu tikai vasaras kleitiņas paņēmusi līdzi.”
Magone gan attopas, ka viņai nav vispār nekas piemērots tik karstam laikam, ir tikai tapočkas – ko viņa vispār vilks, pa pilsētu staigājot? Magonei rodas drosmīga ideja –puķainos svārkus vilkt kā kleitu, virs krūtīm. Ilva šķiet mazliet pārsteigta par tādu neordināru pavērsienu, tomēr ir atbalstoša – pamēģināt jau var!
Vienīgi Magoni māc bažas, vai tā, ar atsegtiem pleciem, vispār drīkst: “Tā kā Ēģipte pieder pie musulmaņu kultūrām, tad jādomā, ka ar plikiem cičiem nav jāstaigā pa ielu, kur vīrieši kaisli skatās pakaļ katriem brunčiem. Un tad jādomā – kā ar mežģīņu kleitām – drīkst vai nē? Kā tas būs, kā tie vīrieši skatīsies uz mums, ar kādu domu? Un vēl jo vairāk – viņu sievas!”
VIDEO skaties: 1188play!
